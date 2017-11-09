Bạn có thể ăn rau diếp cá, xông hơi và đắp rau diếp cá vào các búi trĩ… cũng là cách điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá hiệu quả. Tùy vào mức độ của bệnh để áp dụng cho phù hợp.

Việc dùng rau diếp cá để điều trị bệnh trĩ đảm bảo tính an toàn và tiết kiệm tối đa chi phí cho người bệnh. Nhưng cách này không cho hiệu quả cải thiện ngay tức thì, nên người bệnh phải kiên trì áp dụng mới cho cải thiện như mong muốn.

Trong y học cổ truyền, rau diếp cá từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc để chữa các bệnh về tiêu hóa, phát ban, tắc sữa… Gần đây, y học hiện đại còn phát hiện ra nhiều công dụng khác của loại “thần dược” này như kháng khuẩn, tiêu diệt các loại ký sinh trùng…

Tuy nhiên, để điều trị bệnh trĩ hiệu quả, bạn cần phải hiểu rõ hơn về công dụng của cách này, như vậy mới tận dụng hết được các thành phần dược tính có trong rau diếp cá.

Rau diếp cá trong dân gian có nhiều tên gọi khác như: giấp cá hay ngư tinh thảo, được sử dụng rộng rãi như một loại thực phẩm, gia vị có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, tăng thêm mùi vị hấp dẫn cho món ăn, tạo cảm giác ngon miệng khi dùng bữa.

Theo các bác sĩ Đông y, rau diếp cá còn có vị cay mát, tính hơi lạnh, giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, lợi tiểu, sát trùng. Chính vì có những công dụng tốt như trên nên sau khi nghiên cứu, các bác sĩ đã khẳng định rau diếp cá có công dụng điều trị bệnh trĩ rất tốt.

Khi bị viêm nhiễm ở vùng kín như hậu môn, rau diếp cá có thể chữa khỏi, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại hiệu quả. Hơn nữa ăn nhiều rau diếp cá có thể làm mát máu, phân không bị vón cục, dễ đi ngoài, hạn chế nguy cơ hình thành bệnh trĩ.

Nếu bệnh trĩ đã ở mức độ nặng, búi trĩ sa ra ngoài, có để dùng rau diếp cá đắp trực tiếp vào vùng điều trị và xông hơi, để làm các tĩnh mạch không bị giãn nở quá mức, co lại và teo búi trĩ trong thời gian sớm nhất.

Cách điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá thực hiện như thế nào mới có hiệu quả tốt?

Khi bị đau rát

Bạn hãy lấy rau diếp cá rửa sạch, nấu nước để xông. Khi nước nguội thì lấy phần bã rau diếp cá giã nhuyễn đắp vào chỗ đau.

Khi búi trĩ to và kèm theo chảy máu

Lúc này, bạn hãy vệ sinh phần búi trĩ bằng dung dịch nước muối loãng. Sau đó dùng lá rau diếp cá tươi giã nát, đắp lên phần bũi trĩ và dùng gạc băng lại để cố định. Thực hiện ngày 1 lần, bạn sẽ sớm thấy kết quả cải thiện.

Nếu búi trĩ ra máu, lấy rau diếp cá và bạch cập phơi khô, tán bột trộn theo tỷ lệ 2:1. Ngày dùng 6 đến 12g chia làm 2 – 3 lần uống.

Cách điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá muốn đạt được hiệu quả cần thì cần phải:

Luôn giữ vùng hậu môn và búi trĩ sạch sẽ. Không nên dùng giấy lau khi đi đại tiên, dùng nước rửa sạch. Hạn chế rửa bằng xà phòng dễ gây kích ứng và ngứa.

Ngâm hậu môn với nước ấm từ 2-4 lần, 10 phút/lần. Nếu búi trĩ sa ra ngoài, người bệnh nên đẩy nhẹ vào để tránh làm tắc, khó đi đại tiện.

Hạn chế rặn mạnh khi đi đại tiện, để vùng viêm nhiễm không bị lan rộng và búi trĩ sa ra ngoài nhiều, dễ bị nhiễm trùng.

Thực hiện chế độ ăn uống khoa học, uống 2-3 lít nước/ngày, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ để dễ đi đại tiện.

Chỉ sau một thời gian, bạn thực hiện cách điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá theo đúng hướng dẫn trên, đảm bảo tình trạng sẽ thuyên giảm, không đau nhức, búi trĩ cũng sớm teo lại và khỏi.

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