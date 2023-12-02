Sáng nay (2/12) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng dùng hung khí sát hại tử vong người bạn thuyền.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng hôm nay 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Lê Hải (47 tuổi) từ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong về TP Phan Thiết để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 1-12, tại khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Lê Hải gặp ông Lê Văn Hùng (45 tuổi) là bạn đi biển khi đi trên đường. Hai bên nói chuyện với nhau về việc cùng lao động trên tàu cá vài ngày trước đó rồi dẫn đến mâu thuẫn và hai người lao vào đánh nhau.

Hung thủ Lê Hải bị bắt giữ - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, dù được mọi người can ngăn nhưng ông Lê Hải vẫn bực tức nên đã lấy dao đi tìm ông Lê Văn Hùng. Khi gặp được ông Hùng, ông Hải đã dùng dao chém ông Hùng dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lê Hải. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong điều tra làm rõ.

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