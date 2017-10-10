Tại quán karaoke, ông Trần Văn Thìn (41 tuổi), thiếu tá phòng tham mưu Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) đã dụ dỗ bé gái 8 tuổi vào phòng rồi giở trò đồi bại.

Ngày 9/10, lãnh đạo Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho PV báo Người Lao Động biết, đơn vị đang tạm giữ ông Trần Văn Thìn (41 tuổi), thiếu tá phòng tham mưu, lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin báo này đăng tải, tối 7/10, ông Thìn và vài người bạn đã đến ca hát tại quán karaoke ở thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang (Gia Lai). Sau đó, ông Thìn đã dụ dỗ con gái của chủ quán là bé D. (8 tuổi) vào phòng ngủ và bị tình nghi là đã thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 8/10, ông Thìn tiếp tục quay lại quán karaoke cùng bạn. Khi thấy người đàn ông này, bé D. đã bỏ chạy và biểu hiện rất sợ hãi. Gia đình tra hỏi nên cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm trước. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập chứng cứ, lấy lời khai một số người liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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