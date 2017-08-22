Bát canh cá rô nấu cải có 1-0-2 và câu chuyện 'Tệ hơn vợ thằng Đậu' phiên bản 2017

Đời sống 22/08/2017 09:58

Sau khi những hình ảnh về bát canh cá rô nấu cải bá đạo có một không hai được chia sẻ trên diễn đàn, nhiều cư dân mạng đã phải cười rách hết cả cơ mặt trước độ vụng về của cô vợ trẻ.

Mới đây, trên một diễn đàn dành riêng cho chị em phụ nữ người vợ trẻ tên V.T.N. đã đăng tải một câu chuyện về bát canh cá rô nấu cải “độc nhất vô nhị”.

Kèm theo những hình ảnh về bát canh cá rô nấu cải là dòng trạng thái: 

“Các mẹ cho em ý kiến với. Chồng em bảo hôm nay thèm canh cá nấu rau cải nên bảo em đi mua cá rô đồng với một mớ rau cải về nấu.

Em nấu xong dọn mâm lên cho cả nhà ăn thì chồng mắng em một trận te tua. Chưa bao giờ em bị mắng đến thế. Chồng em bảo: “Cô nấu thế này cho chó nó ăn à? Em trả lời thản nhiên như không ý, bảo "Không, em nấu cho chồng ăn. Chồng bảo thích ăn canh cá mà".

Mọi người cho em ý kiến nấu như này có được không ạ. Từ bé giờ em nấu canh cá lần đầu tiên đấy ạ”.

Bát canh cá rô nấu cải có 1-0-2 và câu chuyện 'Tệ hơn vợ thằng Đậu' phiên bản 2017 - Ảnh 1
Sau khi bị chồng mắng te tua, người vợ trẻ uất ức chia sẻ hình ảnh về bát canh cá rô nấu cải lên Facebook - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bát canh cá rô nấu cải "bá đạo" của cô vợ trẻ V.T.N đã thu hút rất nhiều lượt bình luận từ cộng đồng mạng, nhất là hội chị em phụ nữ. 

Bát canh cá rô nấu cải có 1-0-2 và câu chuyện 'Tệ hơn vợ thằng Đậu' phiên bản 2017 - Ảnh 2
Đông đảo cư dân mạng bày tỏ ý kiến, bình luận về bát canh cá rô nấu cải có một không hai của cô vợ trẻ vụng về - Ảnh: Internet

Nhiều người không khỏi bật cười và chê bai sự vụng về của cô vợ trẻ: “Canh cá của thớt nhìn ngon phát hờn”, “Nấu như này không đúng rồi bạn ơi”, “Mình đi chết đây”, “Nấu như thế này chồng chê là phải”, “Con vật nuôi nhà mình cũng chê không thèm ăn canh kiểu này”, “Lần đầu thấy có người nấu canh cá rô rau cải bá đạo đến thế”… 

Đắng lòng bát canh cá rô nấu rau cải của cô vợ hậu đậu
Nhìn bát canh cá rô nấu cải này, chắc chắn bạn sẽ không thể nhịn cười - Ảnh: Internet

Một số người thì có ý tốt hướng dẫn cô vợ trẻ nấu món canh cá rô rau cải đúng chuẩn: “Bó chiếu. Lần sau bạn luộc cá với gừng rồi để nguội, gỡ xương cá ra cho rau vào nấu chín. Nêm nếm vừa ăn cho cá đã gỡ xương vào nhé” - bình luận của bạn T.R.

Q.Đ cũng chia sẻ: “Phải gỡ cá ra chứ bạn. Không biết thì vào Facebook hay hỏi Google cách nấu ra sao”.

“Trông hãi hùng quá em ơi. Ai lại để con cá thế kia? Canh cải cá rô nghe đơn giản nhưng làm thì cũng phải tỉ mỉ mới ngon được. Không biết nấu thì phải lên mạng tra chứ” - bạn L.C bức xúc bày tỏ.

Một vài bạn có những nội dung bình luận vô cùng hài hước: “Canh cá là phải mua cá mè nấu với lại rau dền nhé. Chúc bạn thành công”, “Cá phải nướng thơm. Đây là cá tập bơi mà”, “Giống cá sình trương bụng lên trợn trắng mắt hơn nhỉ”…

Đắng lòng bát canh cá rô nấu rau cải của cô vợ hậu đậu
Cá rô nấu cải trong bát canh được hài hước ví là "cá đang tập bơi" - Ảnh: Internet

Câu chuyện về bát canh cá rô nấu rau cải của cô vợ trẻ V.T.N vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng.

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