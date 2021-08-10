Bắt 3 đối tượng đánh chết người vì nghi ăn trộm điện thoại của bạn gái

Đời sống 10/08/2021 14:00

Giảng nghi Phước lấy trộm điện thoại của bạn gái nên dẫn người đến nói chuyện. Sau mâu thuẫn, đôi bên giằng có và xảy ra án mạng .

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 10/8, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được 3 đối tượng Nguyễn Trọng Hải ,36 tuổi, ngụ TP Pleiku, Ngô Thanh Giảng, 33 tuổi, ngụ huyện Chư Sê và Bạch Thanh Luân, 29 tuổi, ngụ huyện Đắk Pơ để điều tra về hành vi Giết người.

Bắt 3 đối tượng đánh chết người vì nghi ăn trộm điện thoại của bạn gái - Ảnh 1
3 đối tượng bị bắt vì hành vi Giết người. Ảnh: Internet

 Theo thông tin ban đàu , khoảng 22h ngày 8/8 nghi Bùi Hoàng Phước, 29 tuổi, ngụ tại phường la Kring, TP.Pleiku, đã lấy điện thoải của bạn gái nên Giảng quyết định rủ thêm 2 đồng bọn là Hải và Luân đến phòng trọ của Phước tại xã Trà Đa, TP.Pleiku. để nói chuyện và hỏi đầu đuôi mọi việc.

Tại phòng trọ Phước cho rằng bản thân mình vu oan, sau đó cả hai bên xả ra mâu thuẫn và cãi vã ngày càng to tiếng hơn. Trong lúc bực tức, Phước lấy một con dao trong phòng trọ để chống trả lại. Thấy thế cả 3 đối tượng liền lấy gậy, gạch, đá đánh Phước. 

Cùng vào thời điểm đó thì tổ tuần tra Công an xã Trà Đa phát hiện sự việc thì cả 3 đối tượng liền bỏ chạy. Ngay sau đó, Phước được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Đến khoảng 00h ngày 9/8, lực lượng Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng là Hải, Giảng và Luân đang lẩn trốn trong khu vực phương Thống Nhất, TP.Pleiku.

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