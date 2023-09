Mặc dù bão số 2 đã vượt qua biên giới Việt – Lào, nhưng ở một số tỉnh Bắc Bộ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn bị ảnh hưởng và mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 7 giờ sáng nay (17/7), cơn bão số 2 đã vượt qua biên giới và tiến vào khu vực Trung Lào.

Tuy vậy, trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn còn mưa lớn và gió giật mạnh. Riêng ở khu vực Hà Nội, từ đêm qua đã có mưa rào và giông.

Sau cơn mưa to sáng nay, nhiều tuyến đường, con phố ở Hà Nội bị ngập sâu trong nước khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

