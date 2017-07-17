Bão số 2 khiến Hà Nội mưa kéo dài, người dân bì bõm lội nước trên nhiều tuyến phố

Đời sống 17/07/2017 12:10

Mặc dù bão số 2 đã vượt qua biên giới Việt – Lào, nhưng ở một số tỉnh Bắc Bộ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn bị ảnh hưởng và mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 7 giờ sáng nay (17/7), cơn bão số 2 đã vượt qua biên giới và tiến vào khu vực Trung Lào.

Tuy vậy, trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn còn mưa lớn và gió giật mạnh. Riêng ở khu vực Hà Nội, từ đêm qua đã có mưa rào và giông.

Sau cơn mưa to sáng nay, nhiều tuyến đường, con phố ở Hà Nội bị ngập sâu trong nước khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

 

 

Bão số 2 khiến Hà Nội mưa kéo dài, người dân bì bõm lội nước trên nhiều tuyến phố - Ảnh 1
Bão số 2 gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh miền Trung - Ảnh: Infonet

Bão số 2 khiến Hà Nội mưa kéo dài, người dân bì bõm lội nước trên nhiều tuyến phố - Ảnh 2
Cơn mưa lớn sáng nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Facebook

Bão số 2 khiến Hà Nội mưa kéo dài, người dân bì bõm lội nước trên nhiều tuyến phố - Ảnh 3
Nước dâng cao tràn vào nhà dân khiến cuộc sống của họ rất lao đao - Ảnh: Facebook

Bão số 2 khiến Hà Nội mưa kéo dài, người dân bì bõm lội nước trên nhiều tuyến phố - Ảnh 4
Nước dâng cao, hai bác bảo vệ phải co chân lên ghế để tận dụng không gian dùng cơm trưa - Ảnh: Facebook

 

 

 

 


 

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