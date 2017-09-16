Bàng hoàng: Phát hiện bé trai sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa vùng tâm bão

Đời sống 16/09/2017 11:49

Cháu bé sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong bão được người dân xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện và đưa về chăm sóc.

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng nay 16/9/2017, ông Võ Văn Điểm - Trưởng Công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xác nhận thông tin người dân địa phương đã phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Bàng hoàng: Phát hiện bé trai sơ sinh mới 2 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa vùng tâm bão - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi chỉ mới 2 ngày tuổi, tình trạng sức khỏe khá ổn định và đang được chăm sóc tại nhà anh Trần Hưng Mậu - Ảnh: Internet

Ông Điểm cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 14/9/2017, trong khi mọi người đang tích cực thực hiện công tác phòng chống bão số 10 thì nhận được cuộc gọi từ anh Trần Hưng Mậu (thuộc đội 3, Xí nghiệp chè Thanh Mai, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương). Trong cuộc trò chuyện, anh Mậu bàng hoàng nói rằng mình đã phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường xóm 6, xã Thanh Mai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Thanh Mai phối hợp với Công an xã Thanh Mai cử người xuống hiện trường cùng người dân đưa cháu bé đến nơi an toàn. 

Theo đó, bé trai bị bỏ rơi chỉ mới 2 ngày tuổi, may mắn là tình trạng sức khỏe của cháu vẫn đang rất tốt. Hiện tại, cháu bé đang được chính gia đình anh Trần Hưng Hậu chăm sóc, nuôi dưỡng.

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