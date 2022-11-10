Bảng giá gửi hàng đi Canada mới nhất 2022

Đời sống 10/11/2022 15:13

Muốn biết chi tiết bảng giá gửi hàng đi Canada tại công ty 3A Express, người gửi cần liên hệ trực tiếp với nhân viên công ty. Hoặc đọc thêm những thông tin sau sẽ chủ động hơn về tài chính khi gửi hàng.

Những yếu tố quyết định bảng giá gửi hàng đi Canada

Có rất nhiều yếu tố quyết định đến bảng giá, chi phí gửi hàng từ Việt Nam sang Canada. Người gửi sẽ được hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tư vấn về bảng giá gửi hàng đi Canada tại 3A Express.

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Phân loại hàng hóa gửi đi

Hàng hoá gửi đi vô cùng đa dạng, có thể gửi một thùng gồm nhiều loại hàng hoá, hoặc sẽ được phân ra nếu chúng quá khác biệt về tính chất. Tại 3A Express, chấp nhận nhiều loại hàng hóa gửi đi, chủ yếu gồm:

  • Hàng thực phẩm.
  • Hàng khô, hàng thường.
  • Hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
  • Hàng chứa chất lỏng.
  • Hàng dễ vỡ.
  • Hàng giá trị cao.

Mỗi loại hàng sẽ có tính chất khác nhau, có những hàng dễ vận chuyển, dễ làm thủ tục ở hải quan. Nhưng cũng có những loại hàng hoá rất khó để vận chuyển, gửi đi sang Canada. Do vậy, bảng giá gửi hàng đi Canada sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố hàng hóa gửi đi. Trong đó, hàng càng dễ gửi, thì chi phí càng thấp, và ngược lại.

Trọng lượng – kích thước lô hàng

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Kích thước cm của thùng hàng lớn, sẽ cho ra cân nặng đã được áp dụng vào cách tính càng cao. Tuy nhiên, số kg càng lớn thì chi phí được tính trên 1kg càng thấp. Ví dụ cho dễ hiểu. Một lô hàng là thực phẩm gửi đi Canada, có cm các chiều của thùng hàng lần lượt là 54*38*40. Chúng ta sẽ lấy kết quả của phép nhân này /5000 = số kg thực tế cần được áp dụng vào bảng giá gửi hàng đi Canada.

Nếu số kg này là 16kg thì chi phí sẽ được áp dụng vào bảng giá hiện tại, và khi so sánh từng kg thì chúng rẻ hơn so với khi khách gửi <10kg hàng đi Canada.

Tóm lại, trọng lượng và kích thước đơn hàng càng lớn thì chi phí vận chuyển càng thấp. Điều này có lợi cho những ai kinh doanh hàng Việt tại thị trường Canada.

Hình thức gửi hàng

Tại 3A Express, chúng tôi chỉ có duy nhất hình thức gửi hàng đó chính là đường hàng không. Đây là cách chuyển phát nhanh hàng hóa đi Canada an toàn, với chi phí hợp lý nhất. Đơn hàng được gửi đi nhanh, xuất kho nhanh. Theo hình thức này, chúng tôi có 3 hãng bay lớn đang hợp tác gồm: DHL, UPS và FedEx. 3 hãng này có cách tính phí khác nhau, cụ thể:

  • FedEx giá rẻ nhất nhưng không có bảo hiểm cho hàng hoá.
  • UPS dành cho khách buôn, gửi hàng số lượng lớn.
  • DHL dành cho khách hàng cá nhân, gửi hàng số lượng nhỏ lẻ.

Tuỳ vào mỗi đơn hàng của khách, nhân viên tại 3A Express sẽ đưa ra bảng giá gửi hàng đi Canada, đồng thời có cách tính phí phù hợp nhất, giúp đơn hàng tiết kiệm chi phí tới mức tối đa.

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Địa chỉ nhận hàng tại Canada

Khách nhận hàng tại Canada ở khu vực ngoại thành hay nội thành. Nếu đơn hàng ở vị trí dễ di chuyển, không gây khó khăn cho đơn vị ship hàng thì chi phí sẽ không thêm phí phát sinh. Và ngược lại.

Mỗi một đơn hàng khách gửi đi sẽ có mức phí phù hợp, và đảm bảo đơn hàng được tính phí hợp lý, đúng theo thị trường của ngành vận chuyển.

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Những lưu ý khi gửi hàng đi Canada

Lựa chọn 3A Express để gửi hàng từ Việt Nam sang Canada hay nhiều quốc gia khác trên thế giới, đó là lựa chọn sáng suốt. Người gửi sẽ được hỗ trợ tận tình, chu đáo và được nhận thêm nhiều tiện ích miễn phí giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi gửi hàng.

Dưới đây là một số lưu ý về bảng giá gửi hàng đi Canada mà người gửi cần nắm rõ khi sử dụng dịch vụ của công ty 3A Express.

  • Tăng số lượng hàng gửi đi Canada, thì chi phí sẽ được giảm ở mức thấp nhất.
  • Lựa chọn mặt hàng để gửi đi dễ dàng, hàng gửi càng dễ, chi phí càng thấp.
  • Lựa chọn hình thức gửi đi phù hợp. Hình thức tốt nhất mà thị trường đang vận hành là hàng không.
  • Lựa chọn hãng vận chuyển phù hợp. Hàng ít thì chọn DHL, hàng nhiều thì chọn UPS, những thông tin này người gửi sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể, chi tiết.

Và một lưu ý quan trọng là bảng giá gửi hàng đi Canada luôn thay đổi tuỳ vào thời điểm, tuỳ vào từng giai đoạn gửi hàng và những yếu tố liên quan. Chúng tôi có quyền thay đổi bảng giá mà không báo với khách hàng.

Khách cần gửi hàng đi Canada hãy liên hệ trước 1-2 ngày để được hỗ trợ báo giá chính xác nhất, tuỳ vào thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ có bảng báo giá chính xác.

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