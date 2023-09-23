Nhóm thanh niên cùng xóm trọ vẫn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào lúc nửa đêm. Qua nhắc nhở thì bị đánh, Tài cầm dao chống trả khiến một người chết tại chỗ.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài (SN 1986, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, tối 24/8/2022, nhóm 5 thanh niên ngồi nhậu và hát karaoke trong phòng trọ trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Thấy bạn cùng dãy trọ gây ồn ào, Tài sang nhắc nhở nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục hát. Bực tức vì không ngủ được, Tài cầm dao đi qua, yêu cầu mọi người nghỉ hát.

Bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Sau đó, do bị nhóm thanh niên xông vào đánh, Tài cầm dao chống trả, đâm trúng vùng ngực anh Lộc Hùng Mạnh (SN 1998, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VTC News, Tài bỏ chạy thì bị Tuyến cùng một số người đuổi theo ra khỏi khu vực dãy trọ. Khi thấy Tài ngã nằm sấp dưới đường bê tông, Tuyến đạp nhiều cái vào đầu khiến Tài bị thương.

Tại tòa, Tài khai, đi làm về mệt, thấy đã khuya nhưng nhóm của Mạnh vẫn hát hò ồn ào, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn không chấm dứt, Tài mới mang theo dao đi nhắc nhở để nhóm Mạnh sợ mà dừng lại. Bị cáo không có chủ đích đâm người.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Lê Thành Tài án chung thân về tội “Giết người”.

Khi nào miền Bắc đón mưa dông, chấm dứt nắng nóng như mùa hè? Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày mai. Từ 25-26/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rải rác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-trong-xom-tro-hat-karaoke-gay-on-nam-thanh-nien-xach-dao-qua-giai-quyet-khien-mot-nguoi-tu-vong-618915.html