Bán hàng là gì?

Thứ nhất là ngữ nghĩa của nó về mặt học thuật: Theo định nghĩa của Wikipedia thì “Sale is the exchange of a commodity for money or service’’ - tạm dịch Sale là quá trình trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ, trong đó tiền là phương tiện giúp quá trình trao đổi đó được diễn ra thuận tiện hơn. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt, người ta chỉ dịch chữ commodity – hàng hóa chứ không dịch chữ service - dịch vụ, việc đó làm người đọc liên tưởng trực diện tới hàng hóa, vật chất và cụ thể, hay những sản phẩm hữu hình chứ không hề liên tưởng tới các dịch vụ, hoặc những sản phẩm vô hình.

Khi được dịch nghĩa như vậy, lại áp vào xã hội Việt nam với những quan điểm căn cốt như Sỹ - Nông - Công - Thương thì thương mại được xếp sau các ngành khác. Từ xa xưa hơn nữa, chẳng hiểu tự bao giờ mà dân ta luôn quan niệm “Buôn gian bán lận”, cũng chẳng ai gọi là “thầy buôn” như những nghề mà chúng ta vẫn tôn thờ - thầy giáo, thầy thuốc hay thầy bói…



Đất nước ta phần lớn mọi người làm nông nghiệp nên hình ảnh đẹp nhất không phải là người bán hàng, mà phải là người nông dân chất phác, lao động giỏi, tốt bụng... Một góc khác thì trước đại hội Đảng VI, nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế bao cấp, nên khái niệm hàng hóa, thương mại cũng không được đề cập nhiều. Việt Nam trải qua chiến tranh liên miên từ thời xa xưa, nên hình ảnh đẹp trong mắt chúng ta phải là “người lính – người đánh giặc”, phải là Thánh Gióng 3 tuổi đã biết đánh giặc, phải là Trần Hưng Đạo, bóp nát quả cam từ khi mới 15 tuổi chứ không phải là “người bán”. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có nói: Không chỉ có những lý do văn hóa và lịch sử như vậy, mà phần lớn những người bán hàng thật sự cũng đã không có được nhận thức đúng đắn về việc bán hàng. Vì vậy, họ không giữ được đúng tinh thần và hình ảnh của mình trong mắt khách hàng.

Vậy bán hàng đúng nghĩa là gì?

Bán hàng là một hoạt động tinh tế và mạnh mạnh mẽ nhất hành tinh này. Không có một hoạt động nào trên trái đất này không liên quan đến bán hàng.

Có cậu em nhất định là em không bao giờ đi bán hàng, mà em chỉ đi làm công chức thôi. Câu hỏi đặt ra là đi làm công chức có liên quan gì đến bán hàng không?

Thưa có. Bạn bán sức lao động của mình cho cơ quan. Bảo hiểm là một loại sản phẩm khuyến mại đi kèm. Không đi làm thêm nơi khác thì là bán hàng độc quyền cho cơ quan; Lao động ngắn hạn thì là bán lẻ; Lao động dài hạn thì là bán buôn chứ là cái gì? Ở đây hàng hóa chính là sức lao động của bạn.

Ngoài ra, việc bán hàng đang diễn ra liên tục và khắp mọi nơi, ngay bên bạn.

