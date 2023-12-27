Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của 57 hụi viên, chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, nữ chủ hụi đã lừa đảo 57 hụi viên bằng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ngày 27/12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thuỳ (43 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thùy bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2014 tại nhà của mình để hưởng hoa hồng và có nhiều dây hụi đã mãn, nên tạo được lòng tin đối với người chơi. Trong thời gian làm chủ hụi, Thùy là người mời gọi các hụi viên tham gia, tổ chức khui hụi và trực tiếp đi thu, giao tiền hụi cho các hụi viên. Thùy mở các dây hụi gồm: Hụi tháng từ 2.000.000đ/1 phần đến 5.000.000đ/1 phần (mỗi tháng mở 1 lần); hụi nửa tháng từ 500.000đ/1 phần đến 1.000.000₫/1 phần (1 tháng mở 2 lần).

Bị cáo Trương Thị Thuỳ tại phiên toà xét xử. - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, khi mở hụi, Thùy ghi sổ sách theo dõi diễn biến từng dây hụi nhưng không giao danh sách hụi cho hụi viên nắm, theo dõi. Đến năm 2018, Thùy sử dụng tiền của các hụi viên đóng hụi để lấp hụi, chi tiêu cá nhân dẫn đến mất cân đối. Thùy chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách lập ra nhiều dây hụi mới, mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán hụi khống cho hụi viên.

Từ tháng 11/2018 đến ngày 19/10/2021 (thời điểm vỡ hụi), Thùy lập ra 8 dây hụi tháng, mỗi dây thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 5.000.000 đồng. Thùy nhiều lần mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống, chiếm đoạt của 57 hụi viên số tiền gần 4,3 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc Thuỳ bồi thường cho các hụi viên số tiền gần 3 tỷ đồng...

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