Bắc Kạn: Lật xe gỗ khi đổ đèo khiến 2 người tử vong

Đời sống 12/04/2023 09:56

Vụ lật xe tải chở gỗ xảy ra đêm qua (11/4) tại Bắc Kạn đã khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Dẫn nguồn tin từ VOV, khoảng 23h đêm 11/4, xe ô tô tải HOWO (BKS 29H-818.24) chở gỗ rừng trồng lưu thông trên tuyến Quốc lộ 279 hướng Tuyên Quang - Bắc Kạn, khi đổ đèo đoạn Km 45 +130 (Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã đâm vào hộ lan và bị lật. Thời điểm này, trong cabin xe tải có 3 người, trong đó 2 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Bắc Kạn: Lật xe gỗ khi đổ đèo khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: VOV 

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. 

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn. 

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 22/3/2021 cũng xảy ra sự việc tương tự. Xe tải biển số Thanh Hóa chở gỗ từ vùng biên giới Yên Khương về thì gặp nạn trên tỉnh lộ 530, thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Trong 7 nạn nhân, 5 người ở xã Trí Nang, 2 người ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Bắc Kạn: Lật xe gỗ khi đổ đèo khiến 2 người tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VNExpress 

Nơi xảy ra tai nạn là khúc cua tay áo, đường hẹp, đồi dốc, lại đêm tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. 

Nhận định ban đầu của chính quyền địa phương ôtô chở quá tải, khi vào cung đường cua gấp, tài xế không kiểm soát được tay lái nên xảy ra tai nạn.

 

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