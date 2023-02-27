Bắc Giang: Đâm chết người vì món nợ 1,2 triệu đồng

Đời sống 27/02/2023 20:30

Đòi khoản nợ 1,2 triệu đồng bất thành, Đoàn dùng dao đâm chém nhiều nhát vào anh Thông khiến nạn nhân thiệt mạng. Nghi phạm trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

 

Theo thông tin báo Zing.News, ngày 27/2, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang, đang tạm giữ Đặng Công Đoàn (sinh năm 2006, trú thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 26/2, anh Vũ Văn Thông (SN 1984, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 4, thị trấn Phương Sơn) cùng 5 người đến uống bia tại quán bia "Long béo" ở tổ dấn phố Phương Lạn 6. Sau đó, Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn) đến ngồi uống bia cùng.

Sau khi mọi người ra về, Đoàn nói chuyện và yêu cầu anh Thông phải trả số tiền 1,2 triệu đồng do anh Thông nợ của anh T.P.T.H. (SN 2000, trú tại tổ dân phố Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam). Theo xác minh, khoản nợ này anh H. sẽ cho Đoàn nếu Đoàn đòi được anh Thông.

Bắc Giang: Đâm chết người vì món nợ 1,2 triệu đồng - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CA Bắc Giang.

Tuy nhiên, anh Thông nói chưa có tiền trả. Sau đó, 2 người kéo nhau ra trước cửa quán bia nói chuyện. Tại đây, Đoàn dùng dao đâm anh Thông rồi bỏ trốn. Vụ việc khiến anh Thông bị thương, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 23h cùng ngày, nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong lúc 23h cùng ngày.

Qua xác minh, công an xác định anh H. hứa sẽ cho T. toàn bộ số tiền nếu nghi phạm đòi được khoản nợ trên.

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