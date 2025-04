Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp cùng Công an xã Tân Hải, TP Phú Mỹ truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an xã Tân Hải (TP Phú Mỹ) tiến hành truy bắt hung thủ chặn đường sát hại một phụ nữ đang trên đường đi làm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà P (48 tuổi, quê Sóc Trăng). Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, người phụ nữ được con gái chở bằng xe máy đi từ nhà trọ ở xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) ra quốc lộ 51 để đến công ty làm việc. Khi lưu thông đến gần khu vực ngã ba Long Sơn, xã Tân Hải, hai mẹ con bất ngờ bị người đàn ông đi từ phía sau chạy xe vượt lên chặn đường, khiến cả hai bị ngã. Lúc này, gã đàn ông dùng hung khí lao đến tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. "Do bị chặn bất ngờ nên xe máy tôi điều khiển ngã xuống đường. Mẹ tôi cũng bị ngã theo xe máy, liền bị ông ấy dùng dao đâm vào vùng bụng. Ông ấy cũng muốn đâm tôi nhưng bị mẹ tôi ôm chân lại", người con gái của nạn nhân kể lại. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, con gái của nạn nhân, người đàn ông gây án là tình nhân, sống chung như vợ chồng với mẹ của cô. Sau khi gây án, nghi can bỏ chạy ra hướng quốc lộ 51. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hải cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, đồng thời truy bắt nghi can gây án.