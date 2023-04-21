Đang chạy trên đường, ô tô bất ngờ bốc khói cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Đời sống 21/04/2023 10:29

Sáng nay (21/4), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, khoảng 6h45 ngày 21/4, người dân đi trên cầu vượt Nghi Kim, xã Nghi Kim, Tp.Vinh theo hướng Bắc Nam phát hiện một chiếc ô tô đang chạy bất ngờ bốc khói rồi bùng cháy dữ dội.

Đang chạy trên đường, ô tô bất ngờ bốc khói cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng - Ảnh 1
Ngọn lửa bao trùm lên đầu và thân xe - Ảnh: Người đưa tin

Ngay lập tức hô hoán, ra hiệu lệnh cho chủ phương tiện dừng xe để kiểm tra sự cố. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng phát và thiêu cháy phần đầu chiếc xe. Những người có mặt tại đó đã chạy vào một số nhà dân, công ty gần đó tìm kiếm bình chữa cháy để dập lửa. Sau khi mượn được bình cứu hỏa một số người đi đường tiến hành tháo chốt để dập lửa.

Sau khi nhận thông báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Theo nguồn tin từ báo Đại đoàn kết, thời điểm chiếc xe xảy ra cháy có ít nhất 1 người trên chiếc xe này. Tuy nhiên, đám cháy không gây thiệt hại về người. Đây là chiếc xe 7 chỗ ngồi, màu trắng, khi đang di chuyển thì xảy ra sự cố nói trên.

Đang chạy trên đường, ô tô bất ngờ bốc khói cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng - Ảnh 2

Chiếc xe bị cháy rụi - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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