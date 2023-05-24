Đang ăn cơm tối, cả gia đình bị nhóm 15 thanh niên ập vào truy sát, nguyên nhân vụ việc đầy ngỡ ngàng!

Đời sống 24/05/2023 20:45

Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Trọng lập tức triển khai lực lượng điều tra và nhanh chóng mời một số thanh niên liên quan đến lấy lời khai.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 24/5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ việc gia đình ông Phạm Xuân Tùng (55 tuổi, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19/5, trong khi gia đình ông Tùng đang ăn tối tại nhà thì bị nhóm khoảng 15 thanh niên xông vào, dùng hung khí tấn công. Trong nhóm này, ông Tùng nhận ra một số người gồm Chung, Trang, Chí, Thành là người cùng xã Hiệp An.

Vụ việc khiến ông Phạm Xuân Tùng gãy tay trái, chấn thương vùng đầu, mặt, lưng; bà Lã Thị Nga (53 tuổi, vợ ông Tùng) bị chấn thương vùng ngực, tay; anh Phạm Công Tuấn (32 tuổi, con ông Tùng) bị gãy xương ngón tay phải; ông Phạm Xuân Trúc (58 tuổi) bị nứt hộp sọ, chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn, chấn thương vùng mặt; ông Khưu Chí Giai (52 tuổi, em rể ông Tùng) và ông Phạm Xuân Thọ (65 tuổi, anh ông Tùng) bị chấn thương vùng mặt. Một số thành viên khác trong gia đình bị xây sát.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Trọng lập tức triển khai lực lượng điều tra và nhanh chóng mời một số thanh niên liên quan đến lấy lời khai. Những đối tượng này gồm Lê Sơn Chung (18 tuổi), Lê Sơn Trang (26 tuổi), Lê Khắc Linh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi, cùng ngụ xã Hiệp An) và Đỗ Lê Hoàng Anh (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh).

Đang ăn cơm tối, cả gia đình bị nhóm 15 thanh niên ập vào truy sát, nguyên nhân vụ việc đầy ngỡ ngàng! - Ảnh 1
Các thanh niên trong vụ hành hung gia đình ông Tùng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các đối tượng bước đầu khai nhận, nhà của hai anh em S. và Tr. là hàng xóm của gia đình ông Tùng. Hôm đó, S., Tr. cùng nhóm bạn nhậu say. Vì cho rằng gia đình ông Tùng nói xấu bố mẹ của S. và Tr. nên cả nhóm rủ nhau đến nhà ông, dùng xe máy tông trúng và lao vào đánh ông Tùng; đồng thời hành hung người nhà của ông.

Công an huyện Đức Trọng đang làm rõ hành vi của các đối tượng; đồng thời tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của những bị hại, làm cơ sở khởi tố vụ án để điều tra theo luật định.

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Chiều 7/5, T. rủ thêm 3 người bạn mang theo dao, mã tấu xông vào nơi anh Đ. và L. đang bán hàng rồi đuổi chém. Hậu quả, anh Đ. bị chém đứt gần lìa cánh tay.

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