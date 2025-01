gày 1-1, lãnh đạo UBND phường Nam Hải, quân Hải An (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận Hải An cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh T.N.L. (SN 1988) và bà T.T.C. (SN 1960, mẹ anh L.), cũng trú tại số 359P, đường Nam Hải, phường Nam Hải.