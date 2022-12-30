An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Đời sống 30/12/2022 20:00

Trung tâm khai thác và vận chuyển TP Long Xuyên (thuộc Bưu điện tỉnh An Giang) vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 300 gói bưu kiện, bưu phẩm có chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại

 

Theo thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 30-12, tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho hay, vừa tiếp nhận gần 300 gói bưu kiện, bưu phẩm bên trong chứa khoảng 700 hung khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ các loại. Toàn bộ số bưu phẩm này được Trung tâm khai thác và vận chuyển TP Long Xuyên phát hiện khi tiếp nhận các gói bưu phẩm, bưu kiện của khách hàng trong năm 2022.

An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 1
An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 2
An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phân loại, kiểm đếm hàng cấm gửi qua đường bưu điện. Ảnh: TIẾN TẦM (Sài Gòn Giải Phóng)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an An Giang đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra các gói bưu kiện, bưu phẩm thông qua dịch vụ bưu chính, phát hiện hàng trăm bưu kiện nghi vấn chứa hung khí, công cụ hỗ trợ.

An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 4
An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 5
Hung khí nguy hiểm được gửi qua đường bưu điện gồm dao, mã tấu, ống tuýp nhọn. Ảnh: TIẾN TẦM

Sau khi kiểm đếm, phân loại, cơ quan chức năng bước đầu xác định có: 543 cây dao tự chế, 74 cây dao nhọn, 38 cây mã tấu, 24 cây kiếm, nhiều ống tuýp nhọn…

Gần đây, các đối tượng mua bán hàng cấm, hung khí nguy hiểm có xu hướng mở rộng kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, lập các hội/nhóm để nhận đơn và “ship” hàng (giao hàng qua dịch vụ chuyển phát). Đặc biệt, các loại ma túy tổng hợp thường được gửi kèm với kẹo, thuốc uống… nên gây khó khăn nhất định cho việc kiểm tra, phát hiện.

An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 6
An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 7
Hàng trăm cây dao, kiếm, mã tấu và linh kiện súng đạn bi các loại được thu giữ

Hiện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận số hung khí và công cụ nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

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