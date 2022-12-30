An Giang: Công an tiếp nhận gần 300 bưu kiện, bưu phẩm chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Theo thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 30-12, tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho hay, vừa tiếp nhận gần 300 gói bưu kiện, bưu phẩm bên trong chứa khoảng 700 hung khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ các loại. Toàn bộ số bưu phẩm này được Trung tâm khai thác và vận chuyển TP Long Xuyên phát hiện khi tiếp nhận các gói bưu phẩm, bưu kiện của khách hàng trong năm 2022.

Lực lượng chức năng phân loại, kiểm đếm hàng cấm gửi qua đường bưu điện. Ảnh: TIẾN TẦM (Sài Gòn Giải Phóng)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an An Giang đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra các gói bưu kiện, bưu phẩm thông qua dịch vụ bưu chính, phát hiện hàng trăm bưu kiện nghi vấn chứa hung khí, công cụ hỗ trợ.