Ấn Độ: Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và bị thiêu xác phi tang tại lò hỏa táng khiến cả thế giới rúng động và phẫn nộ vì 1 chi tiết

Đời sống 08/08/2021 12:21

Vào ngày 5/8, nhiều người dân giận dữ tập trung bên ngoài một lò hỏa táng để đòi lại công lý cho một cô bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và sau đó bị sát hại tại đây.

Theo thông tin từ Reuters, vụ việc xảy ra vào hôm ngày 1/8, một bé gái 9 tuổi đang đi lấy nước ở lò hỏa táng gần nhà. Đợi mãi nhưng vẫn không thấy con về, gia đình cô bé hốt hoảng chia nhau đi tìm thì "ngả ngữa" khi chứng chứng kiến một nhóm tội phạm ấu dâm đang thiêu xác cô bé.

Ấn Độ: Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và bị thiêu xác phi tang tại lò hỏa táng khiến cả thế giới rúng động và phẫn nộ vì 1 chi tiết - Ảnh 1
Nơi cô bé bị hỏa thiêu đã bị niêm phong. Ảnh: Internet

Tên của nạn nhân không được tiết lộ. Bé gái này thuộc đẳng cấp Dalit, giai cấp thấp nhất trong Hindu giáo. Bé gái này đi đến thùng lạnh tại một lò thiêu gần khu ổ chuột ở New Delhi để lấy nước vào tối 1/8. Sau đó, bố mẹ của nạn nhân được thầy tu Hindu giáo Radhey Shyam (55 tuổi) làm việc tại lò thiêu gọi đến nhận cái xác cháy nham nhở, trừ bàn chân, của con gái. Cơ thể nạn nhân thâm tím và quần áo ướt sũng.

Ông Shyam nói với cha mẹ nạn nhân và cảnh sát rằng bé gái vô tình bị điện giật khi lấy nước. Tuy nhiên, cha mẹ bé gái cáo buộc thầy tu này và 3 người đàn ông khác đã hãm hiếp rồi giết con gái mình và nhanh chóng thiêu xác nạn nhân để tiêu hủy bằng chứng. Ông Shyam đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Ấn Độ: Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và bị thiêu xác phi tang tại lò hỏa táng khiến cả thế giới rúng động và phẫn nộ vì 1 chi tiết - Ảnh 2
Cái chết của cô bé đã dẫn đến rất nhiều cuộc biểu tình. Ảnh: Internet

Theo truyền thông địa phương, các nghi phạm đã gây áp lực buộc người nhà nạn nhân phải đồng ý cho hỏa táng bé gái ngay lập tức. Dẫn lời mẹ bé gái cho biết thầy tu đã khuyên bà không gọi cảnh sát vì nhà chức trách có thể bán nội tạng của con bà.

Cảnh sát Singh cho biết vì phần lớn thi thể nạn nhân đã bị thiêu cháy, pháp y không thể tìm thấy bằng chứng gì. Họ đang kiểm tra các bằng chứng khác như quần áo của nạn nhân. Ông Singh cho biết 4 người đàn ông, bao gồm thầy tu của lò hỏa táng, đã bị bắt vào đầu ngày 2.8 vì tình nghi cưỡng hiếp và giết người để tiêu hủy bằng chứng.

Bản án cưỡng hiếp và giết người man rợ này lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng trong nước và khắp nơi trên thế giới phẫn nộ.

Phẫn nộ, bức xúc trước cái chết oan uổng của một cô bé chỉ mới 9 tuổi, vào ngày 5/8 hàng trăm người đã tập trung tại lò hỏa táng để biểu tình phản đối và đòi lại công bằng cho cô bé đáng thương ấy. "Cô bé chỉ đi lấy nước mà đã bị tấn công. Những kẻ đã nhẫn tâm ra tay với em phải chịu trừng phạt", trích lời từ Tina Verman, 27 tuổi, một thành viên trong nhóm biểu tình.

Ấn Độ: Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và bị thiêu xác phi tang tại lò hỏa táng khiến cả thế giới rúng động và phẫn nộ vì 1 chi tiết - Ảnh 3
Nhóm người này đang biểu tình để đòi lại công lý cho cô bé xấu số ấy. Ảnh: Internet
Ấn Độ: Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp và bị thiêu xác phi tang tại lò hỏa táng khiến cả thế giới rúng động và phẫn nộ vì 1 chi tiết - Ảnh 4
Có nhiều phụ nữ đã ra đường để biểu tình đòi lại công bằng cho cô bé. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ cảnh sát, 4 đối tượng hiện đã bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp, giết người và uy hiếp hình sự.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 32.000 vụ cưỡng hiếp chỉ trong năm 2019. Điều đó có nghĩa là trung bình một tiếng đồng hồ lại có 4 vụ cưỡng hiếp xảy ra. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Cũng trong năm 2019, hơn 100.000 vụ bắt cóc phụ nữ đã được báo cáo cho chính quyền, với 1/3 trong số đó là nhằm ép nạn nhân phải kết hôn.

Một con số quá khủng khiếp ở đất nước Ấn Độ, khi hàng trăm, hàng nghìn người là trẻ em và phụ nữ liên tục phải gặp nguy hiểm và không có sự bảo vệ chặt chẽ từ chính quyền Ấn Độ. Có vẻ như luật pháp của Ấn Độ về quyền trẻ em và phụ nữ vẫn còn đang lỏng lẻo khiến nhiều người phải sống trong cảnh nươm nướp lo sợ. Dù biết, Ấn Độ là một quốc gia luôn trọng nam khinh nữ đã có từ rất lâu đời và tập tục này vẫn chưa bao giờ xóa bỏ trong xã hội này. Người phụ nữ luôn là người không có quyền và không có tiếng nói trong một gia đình, họ chỉ biết im lặng và làm theo.

Ngày nay, xã hội đã rất phát triển ở rất nhiều nơi trên thế giới và quyền về phụ nữ đã được thiết lập và công bằng như một người nam giới. Họ có quyền làm bất kì điều gì miễn không vi phạm pháp luật. Nhưng ở Ấn Độ thì không như thế, phụ nữ chỉ mãi là người luôn đứng trong gian bếp và không có quyền hạng nào trong gia đình. Sự thờ ơ của chính quyền chính là cội nguồi cho trẻ em, phụ nữ bị cưỡng hiếp ở nước này ngày một gia tăng.

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Người đàn ông nhẫn tâm khóa cửa không cho vợ vào nhà vì biết tin vợ sinh 3, ngay sau đó liền bỏ trốn để không chịu trách nhiệm

Người chồng nhẫn tâm biết sợ sinh 3 con không hề chăm non, thăm con, giúp đỡ. Đến khi vợ đưa các con về nhà, người chồng lại khóa cửa không cho vào.

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