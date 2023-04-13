Theo thông tin Pháp luật, ngày 12-4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Quốc Chung (thợ xây, ở Hà Nội) về tội giết người.

Đến khoảng 20h30', khi cả nhóm uống hết hai lít rượu táo mèo, Chung đề nghị dừng lại nhưng anh Thọ nói: "Chung cứ uống nửa cốc, tôi uống một cốc" (loại cốc uống bia, cao 18cm, đường kính miệng 5cm).

Bản án sơ thẩm, tối ngày 8/1, nhóm thợ xây gồm 5 người: Trần Quốc Chung, Lê Xuân Anh và Dương Minh Thọ (cùng ở Tuyên Quang) và 2 người bạn rủ nhau uống rượu tại một nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Sau khi bị khiêu khích, Chung đồng ý, gọi thêm 3 chai rượu loại 500 ml. Sau hai lượt rót, hai người uống hết hai chai, tương đương một lít. Anh Thọ lúc này nói cốc đầy, ngần ngừ không uống tiếp, liền bị Chung cầm bát ăn cơm ném vào mặt. Do bạn nhậu xung quanh can ngăn, hai người sau đó ra về.

Trên đường về, Chung thấy anh Thọ đứng nghe điện thoại, nghĩ rằng rủ người đến đánh mình nên chửi và đá. Nghe thấy anh Thọ nói sẽ "gọi người đến đập chết thằng này", Chung cùng Xuân Anh đã lao vào tấn công anh Thọ.

Sau đó, Chung dùng tay, chân đấm đá vào vùng đầu, vai anh Thọ. Khi Xuân Anh được mọi người đẩy ra thì Chung tiếp tục nói: ''Mày đánh chết thằng này đi''. Nghe vậy, Xuân Anh hai lần nhặt gạch định ném anh Thọ nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Thọ bị đánh gục trên mặt đường thì Chung tiếp tục dùng chân đá vào vùng đầu anh Thọ. Được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thọ đã tử vong.

Theo Công lý cho biết thêm, sau khi giám định kết quả cho thấy anh Thọ tử vong do chấn thương sọ não nặng trên người có sử dụng rượu Ethanol.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bản thân các bị cáo cũng như bị hại đều là thanh niên trẻ tuổi, đang tuổi lao động, cống hiến cho gia đình và xã hội, chỉ vì sa đà rượu chè, không kìm chế bản thân dẫn đến hậu quả khôn lường… Do vậy cần thiết phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục chung.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Chung mức án tù chung thân vì tội Giết người và đồng phạm Lê Xuân Anh lĩnh án 20 năm tù. Tuy nhiên, Chung cho rằng bản án trên là quá nặng đối với mình nên đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 13/4, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Chung đã thành khẩn khai nhận hành vì phạm tội nhưng bị cáo cơ bản không đưa ra được tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Do đó, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Chung.