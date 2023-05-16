Ấm lòng trước những bếp ăn 0 đồng, suất cơm miễn phí nhưng đong đầy tình nghĩa 

Thời gian qua, nhiều bếp ăn 0 đồng đã ra đời nhằm mang đến cho người nghèo 1 suất cơm miễn phí ấm lòng và tràn đầy tình nghĩa.

Với nhiều người, một phần cơm thịnh soạn thậm chí một ly trà sữa vài trăm nghìn không tới đâu, nhưng đối với bà con nghèo đó là một nỗi lo toan, buôn gánh bán bưng cả tháng trời tích góp. Chính vì vậy, những "Bếp cơm 0 đồng" không chỉ giúp các bệnh nhân nghèo một bữa ấm lòng mà còn được xem là một nghĩa cử cao đẹp giữa cuồng quay cuộc sống hiện nay. Bếp ăn 0 đồng cạnh cổng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh của vợ chồng anh Mai Tú - Ảnh: báo Đại đoàn kết Dẫn nguồn thông tin từ báo Đại đoàn kết, cách đây 2 ngày, tại Tp Vinh (Nghệ An) bếp ăn 0 đồng cạnh cổng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh của vợ chồng anh Mai Tú (32 tuổi) và Trương Thị Huyền (30 tuổi) đã được “khai trương”. Đây chính là cơ sở thứ 2 đi vào hoạt động mà vợ chồng anh Tú ấp ủ. Mục đích mở quán cơm “free” của Tú Huyền là nhằm hỗ trợ những người khó khăn và bệnh nhân chạy thận, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện.

Anh Tú chia sẻ: “Suất cơm tuy giá trị ít nhưng là cả vấn đề đối với những bệnh nhân nghèo. Bớt tiền cơm, họ có thêm cho bản thân tiền thuốc. Bởi vậy, sau khi cơ sở 1 đi vào hoạt động, vợ chồng mình đã ấp ủ tìm vị trí mở thêm cơ sở 2”. Theo anh Tú, vì là quán cơm 0 đồng nên về cơ bản khách tới quán cơm hầu hết cũng là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Được ăn cơm miễn phí với sự phục vụ ân cần, chân thành, những người tìm đến sự giúp đỡ của cộng đồng cũng thấy ấm lòng. Quan sát bếp ăn trong 2 ngày đầu khai trương, hơn 200 suất cơm, gồm 4 món rau cải xào cà rốt, nấm đùi gà, chả chay hoặc thịt giả chay và một bát canh, đã được phân phát hết cho người nghèo. Thậm chí, khách tới quán có thể dùng bữa tại chỗ hoặc mang về.

Đồng nghĩa cử cao đẹp, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tờ mờ sáng, căn bếp rộng chừng 64 m2 của chị Nguyễn Ngọc Phượng Liên, Chi hội phó, chi hội phụ nữ khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, đã rộn rã tiếng cười. Cả tháng rồi chị em trong khu phố mới có dịp cùng nhau nấu ăn, cùng làm thiện nguyện. Người già neo đơn, người khuyết tật vui mừng khi nhận được những hộp cơm “0 đồng” - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Đây là chương trình “Ấm lòng bữa cơm ngon” được phát động và thực hiện dưới sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Những người đến phụ giúp nấu cơm đều là thành viên của các hội viên hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ trong ban điều hành khu phố. Tuy mọi người đều có công việc bận rộn nhưng không một ai từ chối việc thiện nguyện ý nghĩa này. Bếp ăn yêu thương tại khu phố 6 được triển khai, người dân ai nấy cũng vui mừng. Hộp cơm được trao tận tay, tận nhà khiến người nhận không khỏi xúc động.

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại đọng lại chi tiết khiến tôi không khỏi đau đớn vì chồng Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi lấy chồng đã 3 năm, có một con gái chưa tròn 2 tuổi. Quả thật cuộc hôn nhân này khá chóng vánh. Lúc đó tôi đã 30 tuổi, gặp được Huy cũng đã 32 tuổi....

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-long-truoc-nhung-bep-an-0-dong-suat-com-mien-phi-nhung-dong-day-tinh-nghia-582455.html