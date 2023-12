Tối 12/12, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với VKSND cùng cấp điều tra vụ tại nạn khiến 2 người thương vong do do tông vào xe container đang đỗ.