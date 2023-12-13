Đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực anh ruột vì bị gọi là “thằng sợ vợ”

Đời sống 13/12/2023 19:38

Cảm thấy bực tức vì nhiều lần bị anh ruột nói “thằng sợ vợ”, Trần Thiên Tân đã xuống tay đâm anh Minh trọng thương.

Dẫn theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 13/12, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Trần Thiên Tân (SN 1976, ở phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS.

Đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực anh ruột vì bị gọi là “thằng sợ vợ” - Ảnh 1
Tân khai đâm anh ruột vì nhiều lần bị anh nói mình "sợ vợ". - Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, tối 23/5, Tân đến nhà cha mẹ (ở phường 7, TP Tuy Hòa) thì gặp anh ruột Trần Nhật Minh (SN 1965, ở phường 9, TP Tuy Hòa). Hai anh em xảy ra cãi nhau, được mọi người can ngăn nên Tân bỏ đi nhậu.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, đến 22h cùng ngày, vẫn còn bực tức về chuyện cũ, Tân lấy dao quay lại tìm anh ruột hỏi chuyện.

Bị anh Minh dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, Tân rút dao đâm nhiều nhát vào vùng trọng yếu khiến nạn nhân bị đứt gân cơ cổ tay, lưỡi dao xuyên thấu nhu mô thùy phổi phải, dính luôn vào người gây tích tỷ lệ thương tích 38%.

Sau khi gây án, Trần Thiên Tân đã đến cơ quan Công an đầu thú, bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

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Tối 12/12, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với VKSND cùng cấp điều tra vụ tại nạn khiến 2 người thương vong do do tông vào xe container đang đỗ.

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