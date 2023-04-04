Đăk Lăk: Nghịch tử cầm dao chém cha vì bực tức

Đời sống 04/04/2023 13:05

Bị cha mình dọa chém, Nông Văn Bằng đã cột dao vào cây le rồi đâm chém ông, gây thương tích 42%.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 4-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Bằng (21 tuổi, ngụ huyện Lắk) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, chiều 12-1-2021, ông Nông Văn Túc (58 tuổi, cha Bằng) thấy Bằng đang thay quần áo cho con riêng của vợ mình nhưng làm cháu khóc nên ông Túc dọa dùng dao chém. Thấy vậy, Bằng lo sợ bỏ trốn ra sau vườn nhà.

Đăk Lăk: Nghịch tử cầm dao chém cha vì bực tức - Ảnh 1
Đối tượng Bằng. Ảnh: Người Lao Động 

Vì bực tức, khoảng 15 phút sau, Bằng vào bếp lấy một con dao dài cột vào cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha. Thấy ông Túc đang nằm trên giường, Bằng vung dao đâm chém 3 nhát vào người cha mình. Sau khi thấy ông Túc nằm gục trên giường, Bằng cầm dao đi ra ngoài.

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