Daily Sports xác nhận, nghệ sĩ guitar Lim Chang Soo qua đời sau khi tông xe máy vào cột điện ở Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 25/3 vừa qua.

Theo thông tin từ báo VTV, ngày 29/3, Daily Sports xác nhận thông tin, nghệ sĩ gạo cội người Hàn Quốc Lim Chang Soo đã qua đời tại Việt Nam vào ngày 25/3.

Được biết, ông Lim Chang Soo đang điều khiển xe máy trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng ngã năm Kim Cúc về đường Hùng Vương, thì tự gây tai nạn giao thông tông vào cột điện.

Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn nguồn từ Báo Giao Thông, phát hiện vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên người này đã tử vong tại BV Đa khoa Lâm Đồng.

Nhà soạn nhạc kiêm giáo sư đại học Kang Ho Jung đã đăng một lời nhắn trên trang cá nhân: “Cậu em trai yêu quý của tôi, Lim Chang Soo đã qua đời trong một tai nạn khi lái xe máy ở Việt Nam… Cậu ấy là một nghệ sĩ tài ba, ai ai cũng đều dành lời ca ngợi về cách cậu ấy cảm thụ âm nhạc và gọi cậu ấy là nghệ sĩ hàng đầu”.

Lim Chang Soo sinh năm 1969, được biết đến là guitarist của ban nhạc Rock gạo cội xứ Hàn N.EX.T.

Đây là ban nhạc rock nổi tiếng với những ca khúc phê phán bất công xã hội. Ban nhạc được thành lập bởi ca sĩ huyền thoại Shin Hae Chul.

Sau khi rời ban nhạc vì chấn thương, anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh thiết bị âm thanh từ năm 1998. Anh thành công với vai trò một doanh nhân.

Họp báo thông tin chính thức vụ hàng chục học tiểu học ở Hà Nội nghi ngộ độc sau chuyến dã ngoại Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi dã ngoại, sáng 29/3, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức.

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