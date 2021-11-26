9 lưu ý chọn mua quà Tết cuối năm, không nên mua những thứ sau

Đời sống 26/11/2021 16:00

Một trong những trăn trở của tất cả mọi người vào dịp tết đó là làm thế nào để chọn mua được quà tết cuối năm ưng ý nhất ?

 

Để chọn mua quà tết cuối năm có ý nghĩa nhất thì ngoài lựa chọn những món đồ sang trọng, tốt cho sức khỏe, chị em phụ nữ cũng nên lưu ý tránh mua phải những món đồ sau đây.

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Tặng quà tết cho người thân trong gia đình là nét văn hóa của người Việt

  1. Hạt tiêu

Theo quan niệm của người miền Nam, chữ “tiêu” trong “hạt tiêu” có nghĩa là “tiêu tùng, tiêu tán…” tức những thứ liên quan đến cái chết, mất mát, li tán. Bởi vậy tặng hạt tiêu là điều cấm kị trong cái Tết của người miền Nam.

  1. Giày

“Giày” hay còn gọi là “hài” trong tiếng Quảng Đông phát âm lên giống như một tiếng thở dài, thể hiện nỗi muộn phiền, đau khổ, bất hạnh, buồn bã. Đầu năm mới không ái muốn nhắc đến những điều buồn bã, không may như thế bởi vậy tặng giày được xem như một điều không may vào năm mới.

  1. Con mực

Ngày thường khi đi du lịch, đi biển, người ta rất hay mua hải sản như cá, mực… về tặng cho bạn bè, người thân. Tuy nhiên, vào những ngày đầu năm thì không nên tặng mực bởi nó khiến người ta liên tưởng đến sự đen đủi. Không chỉ đầu năm, những ngày đầu tháng cũng nên kiêng ăn mực vì nhiều người quan niệm, mực sẽ mang đến sự không may mắn cho cả tháng.

  1. Khăn tay

Mọi người đều biết khăn tay dùng để lau mồ hôi và nước mắt, mà nước mắt là đại diện cho khổ ải, cơ cực, tủi hờn, đau khổ. Nói cách khác là khổ đau mới cần đến khăn tay. Sự xuất hiện của khăn tay khiến cho nhiều người liên tưởng đến cái khổ, điều này sẽ thật không may mắn vào đầu năm mới.

  1. Hoa có gai

Theo quan niệm, gai trên hoa của những loại hoa, loại cây như hoa hồng, xương rồng như một sự báo hiệu cho những mối quan hệ không dễ dàng vào năm mới vì vậy người ta thường chọn những loại hoa như hoa mai, hoa đào để tặng.

  1. Bật lửa, diêm

Những vật dụng tạo ra lửa như bật lửa, zippo thì không nên tặng cho người khác vào dịp Tết. Theo dân gian, ngày mùng một Tết người Việt rất kỵ người khác đến xin lửa vì quan niệm lửa là đỏ là may mắn. Tặng những đồ vật liên quan đến lửa cho người khác cũng tương tự như tặng vận may trong ngày mùng một Tết, cả năm đó trong nhà sẽ vì mất đi “vận đỏ” mà gặp nhiều điều không may.

  1. Đồng hồ

Theo quan niệm từ xưa, đồng hồ là tượng trưng cho thời gian đồng thời cũng tượng trưng cho thời khắc của sự sống. Khi qua hết một năm, sang một năm mới cho thấy thời gian của sự sống đang trôi qua thêm một năm. Nếu nhận được quà tặng là đồng hồ trong những ngày đầu năm, một số người sẽ có cảm giác như thời gian của họ sắp hết.

Bên cạnh đó, theo tiếng Trung, từ tặng đồng hồ (送 种) có phát âm gần giống từ nghi thức tang lễ (送终) nên tặng đồng hồ vào năm mới là không may mắn.

  1. Quả lê

Trong các loại quả thì quả lê là một loại quả không nên tặng nhau ngày tết bởi từ “tặng lê” trong tiếng Hán phát âm gần giống với từ “tiễn biệt”, là biểu tượng của sự chia ly, phân ly. Năm mới đến ai cũng mong muốn đoàn viên, sum vầy, tặng lê sẽ khiến họ cảm thấy không may mắn.

  1. Gương

Theo phong thủy, chiếc gương là vật thu hút nhiều tà khí. Mọi người quan niệm, làm vỡ gương rất độc vì làm những tà khí đã tích tụ lại bị phân tán. Ngay cả ngày thường, muốn tặng gương cho người khác cũng cần chú ý. Đầu năm mới bạn càng nên tránh tặng gương vì dễ dẫn đến những điều không may mắn.

Cuối cùng là mua quà tết tại những đơn vị có uy tín trên thị trường

Chọn mua quà tết không quá khó tuy nhiên không phải là một điều dễ dàng. Để chọn mua quà tết cuối năm ưng ý, bạn nên chọn một đơn vị quà tết uy tín để được tư vấn và đặt hàng.

Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thanh (website: congtyquatet.com) là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp quà tết phù hợp nhiều đối tượng, nhiều sự lựa chọn khác nhau cho khách hàng tại miền Bắc và toàn Quốc.

9 lưu ý chọn mua quà Tết cuối năm, không nên mua những thứ sau - Ảnh 2

Website Congtyquatet.com của Quà tết Đầu Tư Thanh

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Từ khóa:   ngày tết cuối năm chọn quà

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