Lực lượng CSGT chống ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: VietNamNet

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 4/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông làm 171 người thương vong. Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, xảy ra 125 vụ khiến 73 người chết và 95 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm 3 người chết.

Tại Hà Nội, TP.HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại.

Lực lượng CSGT, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh cả nước xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông khiến 76 người tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 71 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Trong đó, đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 34.148 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71,395 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 9.390 trường hợp; vi phạm về tốc độ 6.233 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp; quá khổ giới hạn 69 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) đường bộ cao tốc, Cục CSGT đã kiểm tra và phát hiện 198 biên bản, phạt tiền 692 triệu đồng, tước 70 GPLX, tạm giữ 14 phương tiện mô tô, trong đó, vi phạm tốc độ 47 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn một trường hợp.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc phát hiện qua hệ thống giám sát 296 trường hợp vi phạm.

Đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Đường sắt đã kiểm tra, phát hiện xử lý bốn trường hợp vi phạm; phạt tiền một triệu đồng.