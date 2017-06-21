7 hiểm họa không ngờ khi uống trà xanh sai cách

Đời sống 21/06/2017 13:55

Trà xanh là loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe. Nhưng việc uống quá nhiều có thể dẫn đến các tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Trà xanh là thức uống phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Đặc tính chống oxy hóa  mạnh mẽ và các dưỡng chất trong loại thảo dược này không chỉ có tác dụng chữa được một số bệnh mà còn giúp phái đẹp giảm cân hiệu quả. 

Tuy nhiên, việc uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến những tác hại không tốt cho sức khỏe như:

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Chất tannin trong trà xanh sẽ làm tăng nồng độ axit dạ dày,gây đau dạ dày, buồn nôn và táo bón - Ảnh: Internet

Rối loạn tiêu hóa

Chất tannin trong trà xanh sẽ làm tăng nồng độ axit dạ dày. Đây là nguyên nhân gây đau dạ dày, buồn nôn và táo bón. Hơn nữa, nó có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua, làm mất cảm giác ngon miệng.

Đặc biệt, tuyệt đối không nên uống khi bụng đói vì chất chát trong trà đi vào tạng phế, làm lạnh tì, vị và khiến chúng ta cảm thấy cồn cào, nôn nao, chóng mặt, hoa mắt...

Giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng

Chất tanin có khả năng loại bỏ khoáng chất sắt có trong thực phẩm. Sau khi uống, sắt và protein sẽ kết hợp với tanin và làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể. Do đó, tốt nhất nên chờ khoảng 15 - 20 phút sau khi ăn rồi mới uống trà xanh.

Đau đầu

Giống như cà phê, trà xanh cũng chứa hàm lượng caffein khá cao. Chất này có là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ đau đầu mạn tính. Do đó, những người có tiền sử bệnh đau nửa đầu và chóng mặt nên tránh uống trà xanh.

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Trà xanh chứa hàm lượng cafein khá cao, nếu uống quá nhiều sẽ kích thích thần kinh và gây khó ngủ - Ảnh: Internet

Mất ngủ

Trà xanh chứa hàm lượng cafein khá cao. Chính vì vậy, khi uống quá nhiều sẽ kích thích thần kinh và gây khó ngủ. Bên cạnh đó, nó cũng tăng cường sản xuất adrenalin và ngăn chặn các cơn buồn ngủ. Vì thế, chúng ta chỉ được uống trước giờ đi ngủ 1- 2 tiếng.

Ảnh hưởng đến nhịp tim 

Ngoài gây ra triệu chứng đau đầu, caffein còn làm ảnh hưởng đến nhịp tim. Nó kích thích cơ tim co lại và dẫn tới rối loạn tim mạch.

Tiêu chảy

Caffein có tác dụng nhuận tràng nhưng nếu uống quá nhiều sẽ thúc đẩy các cơ đại tràng co và giãn. Kết quả làm tăng nhu cầu bài tiết chất thải quá mức, thậm chí làm tiêu chảy. 

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Tuyệt đối không nên uống thuốc với trà xanh vì có thể làm giảm tác dụng của thuốc - Ảnh: Internet

Kháng thuốc

Các chất có trong trà xanh tạo ra các phản ứng hóa học khi kết hợp với hoạt chất trong thuốc. Vì vậy, những người đang sử dụng thuốc cần tránh uống trà để không làm giảm tác dụng thuốc.

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