7 cách hóa giải vận xui khi gương vỡ

Quan niệm của người xưa cho rằng, gương vỡ là điều đại kỵ vì chúng báo hiệu cho điềm xui rủi và ly biệt sắp xảy ra. Nhiều người không biết phải xử lý như thế nào khi gặp phải trường hợp này.Vì vậy, 7 cách hóa giải vận xui dưới đây sẽ giúp chúng ta tránh gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống:

Theo phong thủy, ánh sáng là cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu. Bằng cách tăng ánh sáng để điều hòa dương khí trong nhà, hãy thử bật tất cả đèn điện và thắp thêm nến.

Gương được cho là nơi lưu giữ hình ảnh, một phần linh hồn của những người từng soi. Vậy nên khi gương bị vỡ chúng ta không nên vứt vào thùng rác mà phải nhặt tất cả mảnh vỡ gói trong mảnh vải đen, chôn sâu ở sân sau hoặc góc vườn. Hoặc đập các mảnh vỡ thật mịn rồi thổi hay ném đi để giúp hàn gắn lại số mệnh.

Một cách khác nữa đó là thắp sáng ba ngọn nến, hai cây màu trắng để đem lại sự an toàn và giúp thanh lọc. Ngọn nến còn lại phải có màu cam để đem lại may mắn.

3. Đốt vía

Theo dân gian, đốt vía hay còn gọi là đốt phong long là cách để giải phóng các năng lượng tiêu cực. Lửa biểu trưng cho sức mạnh khai phá, vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà. Lưu ý nên mở tất cả các cánh của trong nhà để năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài.

4. Dùng muối

Ngoài cách dùng lửa, chúng ta cũng có thể hóa giải khi làm vỡ gương là dùng muối. Nó có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và giúp tránh được bất hòa cãi nhau trong gia đình. Ngoài ra, bạn hãy thả muối ra sau lưng bên vai trái để xua đuổi vận xui.

5. Đốt hương trầm

Đốt hương trầm cũng là một cách hóa giải vận xui và gia tăng may mắn. Chỉ cần đốt hương có mùi cay nồng như mùi gỗ đàn hương hoặc hoa nhài rồi cúi lạy bàn thờ ông bà, tổ tiên phù hộ và nhớ rằng nên thắp số nén hương lẻ.

6. Cắm hoa tươi

Hoa tươi có tác dụng bổ sung năng lượng dương cho không gian sống và xua tan đi âm khí. Chính vì vậy, duy trì cắm hoa tươi trong vòng một tháng và liên tục thay hoa khô héo để mọi điều xui xẻo nhanh chóng biến mất.

7. Dùng đá phong thủy

Một số người chọn cách dùng đá phong thủy để hóa giải vận xui. Tùy vào ngũ hành tương khắc, nên chọn mua loại đá phong thủy mang lại may mắn và hợp mệnh. Các loại đá phong thủy tốt cho việc tăng năng lượng dương đẩy lùi tà khí là thạch anh phấn hồng, thạch anh tím, hoặc đá xà cừ.

*Thông tin mang tính tham khảo.