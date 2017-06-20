7 cách hóa giải vận xui khi gương vỡ

Đời sống 20/06/2017 12:11

Theo phong thủy, gương là vật có tác dụng trừ tà nhưng sẽ mang lại điềm xấu khi bị vỡ. Do đó, nếu chẳng may lỡ tay làm bể gương hãy áp dụng 7 cách hóa giải cực hiệu quả sau để có thể tránh điều xui xẻo xảy ra.

Quan niệm của người xưa cho rằng, gương vỡ là điều đại kỵ vì chúng báo hiệu cho điềm xui rủi và ly biệt sắp xảy ra. Nhiều người không biết phải xử lý như thế nào khi gặp phải trường hợp này.Vì vậy, 7 cách hóa giải vận xui dưới đây sẽ giúp chúng ta tránh gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống:

7 cách hóa giải vận xui khi gương vỡ - Ảnh 1
Gương vỡ được cho là điều đại kỵ vì báo hiệu những điều xui rủi sắp xảy ra - Ảnh: Intenet

1. Dọn dẹp ngay khi gương vỡ

Gương được cho là nơi lưu giữ hình ảnh, một phần linh hồn của những người từng soi. Vậy nên khi gương bị vỡ chúng ta không nên vứt vào thùng rác mà phải nhặt tất cả mảnh vỡ gói trong mảnh vải đen, chôn sâu ở sân sau hoặc góc vườn. Hoặc đập các mảnh vỡ thật mịn rồi thổi hay ném đi để giúp hàn gắn lại số mệnh.

2. Sử dụng sức mạnh ánh sáng

Theo phong thủy, ánh sáng là cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu. Bằng cách tăng ánh sáng để điều hòa dương khí trong nhà, hãy thử bật tất cả đèn điện và thắp thêm nến. 

Một cách khác nữa đó là thắp sáng ba ngọn nến, hai cây màu trắng để đem lại sự an toàn và giúp thanh lọc. Ngọn nến còn lại phải có màu cam để đem lại may mắn.

3. Đốt vía 

Theo dân gian, đốt vía hay còn gọi là đốt phong long là cách để giải phóng các năng lượng tiêu cực. Lửa biểu trưng cho sức mạnh khai phá, vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà. Lưu ý nên mở tất cả các cánh của trong nhà để năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài. 

7 cách hóa giải vận xui khi gương vỡ - Ảnh 2
Khi gương vỡ, đốt vía là cách để giải phóng các năng lượng tiêu cực và giải vận xui trong nhà - Ảnh: Internet

4. Dùng muối

Ngoài cách dùng lửa, chúng ta cũng có thể hóa giải khi làm vỡ gương là dùng muối.  Nó có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và giúp tránh được bất hòa cãi nhau trong gia đình. Ngoài ra, bạn hãy thả muối ra sau lưng bên vai trái để xua đuổi vận xui. 

5. Đốt hương trầm

Đốt hương trầm cũng là một cách hóa giải vận xui và gia tăng may mắn. Chỉ cần đốt hương có mùi cay nồng như mùi gỗ đàn hương hoặc hoa nhài rồi cúi lạy bàn thờ ông bà, tổ tiên phù hộ và nhớ rằng nên thắp số nén hương lẻ. 

6. Cắm hoa tươi 

Hoa tươi có tác dụng bổ sung năng lượng dương cho không gian sống và xua tan đi âm khí. Chính vì vậy, duy trì cắm hoa tươi trong vòng một tháng và liên tục thay hoa khô héo để mọi điều xui xẻo nhanh chóng biến mất.

7 cách hóa giải vận xui khi gương vỡ - Ảnh 3
Hoa tươi có tác dụng bổ sung năng lượng dương cho không gian sống và xua tan đi âm khí - Ảnh: Internet

7. Dùng đá phong thủy

Một số người chọn cách dùng đá phong thủy để hóa giải vận xui. Tùy vào ngũ hành tương khắc, nên chọn mua loại đá phong thủy mang lại may mắn và hợp mệnh. Các loại đá phong thủy tốt cho việc tăng năng lượng dương đẩy lùi tà khí là thạch anh phấn hồng, thạch anh tím, hoặc đá xà cừ.

*Thông tin mang tính tham khảo.

Từ khóa:   gương vỡ cách hóa giải vận xui khi gương vỡ cách hóa giải vận xui

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 0 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?