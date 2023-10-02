60.000 hộp sữa yêu thương ấm lòng trẻ em Bình Dương mùa Trung thu

Hạnh phúc ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải trẻ nào cũng có được, bởi nhiều em đang sống trong cảnh thiếu thốn, không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui hồn nhiên trong ngày Tết của trẻ nhỏ.

Trung thu - Tết của sum vầy, Tết của những tiếng cười trẻ thơ khi được ba mẹ mua cho lồng đèn rực rỡ sắc màu, những chiếc bánh nướng thơm ngon, được rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè dưới ánh trăng.

Sự hào hứng, rạng rỡ, lấp lánh niềm vui khi vừa rước đèn vừa uống sữa với bạn bè hiện rõ trên từng khuôn mặt các em.

Với tâm nguyện mang niềm vui, trao tặng những món quà Trung thu ấm áp tình thương trẻ nhỏ, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ Bình Dương, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, và Quỹ VinaCapital Foundation mang hơn 60.000 phần sữa giàu dinh dưỡng , đến với các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Những hộp sữa yêu thương đã đem đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp hơn

Tuy Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng hiện nay tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp địa phương buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa, giải thể, khiến nhiều lao động bị giảm thu nhập, mất việc làm, cuộc sống bấp bênh.

Điều này đã ảnh hưởng đến bữa ăn hằng ngày ở các gia đình, nhất là dinh dưỡng cho con trẻ lại càng không được bổ sung đầy đủ. Toàn tỉnh hiện có hơn 7.000 học sinh sống trong cảnh khốn khó, thậm chí nhiều em mồ côi sau đại dịch Covid-19.

Là doanh nghiệp hoạt động năng nổ tại Bình Dương, sữa Cô Gái Hà Lan luôn tích cực chung tay cùng cơ quan ban ngành chăm lo cuộc sống người dân địa phương và đó là việc làm ý nghĩa nhằm phục vụ cộng đồng. Chính nhờ sự nỗ lực quyên góp, hỗ trợ của công ty mà nhiều năm qua các em nhỏ tại đây nhận được sự quan tâm chăm sóc đủ đầy, trong đó có cơ hội uống sữa miễn phí. Từ đó, các em được tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, tạo tiền đề để các em phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện hơn trong tương lai.

“Con mong muốn sẽ có nhiều chương trình như vậy để chúng con luôn có cơ hội uống sữa để tăng cường sức khỏe”.

Háo hức cầm hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan trên tay, em T. chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được uống sữa tươi. Mấy tháng nay, ba mẹ thất nghiệp, chị em con không còn được uống sữa nữa. Thấy các bạn nhỏ trên tivi được uống sữa mà tụi con thèm lắm. Con mong muốn sẽ có nhiều chương trình như vậy để chúng con luôn có cơ hội uống sữa để tăng cường sức khỏe”.

Món quà mà Sữa Cô Gái Hà Lan gửi tặng đến các em vào ngày hội Trung thu và nhân dịp năm học mới đã mang theo nhiều niềm vui đặc biệt đến các em học sinh. Các bé không chỉ được uống sữa ngon, bổ dưỡng mà qua đó có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ cộng đồng dành cho mình.

Thay mặt Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao quý, sự tận tâm của các tổ chức, cá nhân đã dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc này".

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự đóng góp của FrieslandCampina VN – Sữa Cô Gái Hà Lan trong các hoạt động cộng đồng tại địa bàn tỉnh

Một mùa Trung thu vui tươi theo văn hóa truyền thống vừa mang ý nghĩa xã hội, vừa là ước mong của bao trẻ em nghèo. Khi vầng trăng rằm sáng tỏ, hòa trong tiếng nhạc rộn ràng, với chiếc lồng đèn lung linh tỏa sáng, các em đã có được không khí ấm áp mùa Tết trẻ thơ hơn vì được quan tâm và nâng đỡ trong vòng tay thương yêu của xã hội.