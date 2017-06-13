6 mẹo vệ sinh, khử mùi hôi của thớt cực đơn giản, siêu hiệu quả

Chính vì vậy, các bà nội trợ cần biết cách vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo an toàn khi dùng đến. Hãy tham khảo ngay các mẹo đơn giản sau đây:

Baking soda là nguyên liệu dùng để tẩy rửa hiệu quả nhất. Pha 1 muỗng baking soda vào nước, thêm một ít muối và trộn đều các nguyên liệu. Dùng hỗn hợp này chà xát lên bề mặt thớt và rửa sạch lại với nước ấm.

2. Chanh và muối

Sau khi cắt hành tỏi, thịt hay cá sống, thớt sẽ bị ám mùi hôi và rất khó để làm sạch. Tuy nhiên, các bà nội trợ chỉ cần rắc một ít muối hột hoặc dùng hỗn hợp chanh và muối để cọ xát lên bề mặt của thớt. Sau đó, rửa dưới vòi nước đang chảy để trôi hết chất bẩn rồi lau khô. Thớt sẽ sáng bóng và không còn mùi hôi từ đồ ăn nữa.

3. Giấm

Đối với thớt gỗ, việc thường xuyên chà rửa bằng nước rửa chén hoặc chất tẩy có thể làm thớt nhanh bị mục. Thậm chí, nếu rửa không kỹ vẫn có thể lưu lại các hóa chất trên thớt. Vì vậy, chúng ta có thể thay bằng nguyên liệu tự nhiên an toàn khác đó là giấm trắng. Nó là chất tẩy rửa cực mạnh và giúp khử mùi hôi nhanh chóng. Phương pháp này rất dễ thực hiện,chỉ cần thoa đều giấm nguyên chất lên hai mặt của thớt rồi dùng khăn giấy lau khô lại.

4. Oxy già

Oxy già có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, đặc biệt sau khi dùng thớt để chặt các loại thịt sống. Đầu tiên, bạn dùng khăn thấm vào giấm lau sơ qua thớt trước rồi mới lấy một miếng giẻ sạch khác nhúng vào oxy già để rửa sạch lại.

5. Nước vo gạo

Một trong những mẹo hay được dùng nhất để làm sạch và tẩy mùi thớt đó là tận dụng ngay nước vo gạo. Đầu tiên, bạn pha ít muối vào nước vo gạo và ngâm thớt khoảng 3 - 5 phút. Tiếp đến, dùng khăn khô lau kỹ và rửa lại bằng nước nóng.

6. Dầu ô liu

Dầu ô liu cũng là nguyên liệu tự nhiên giúp vệ sinh thớt. Nhỏ một vài giọt dầu này lên mặt thớt, dùng miếng mút mềm xoa đều xung quanh và để qua đêm. Sáng hôm sau, pha loãng nước rửa chén để rửa lại thớt, thực hiện thường xuyên mỗi tháng một lần.

Đặc biệt, cách này còn ngăn việc thớt gỗ bị nứt.