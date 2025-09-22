5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào trưa 22/9 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua khu vực cầu vượt Điềm Thụy (Thái Nguyên), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 12h45 ngày 22/9, trên cao tốc đoạn gần cầu vượt Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, ôtô điện 4 chỗ hư hỏng, dừng sát làn khẩn cấp, song không cảnh báo và bị hai ôtô 7 chỗ tông trúng. Khoảng 6 giây sau, một xe tải lao tới đâm vào ba xe.

Các tài xế không bị thương, nhưng bốn xe hư hại ở phần đầu và đuôi, nằm chiếm hết các làn đường theo hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài hơn 3 km.

Khoảng 30 phút sau tai nạn, cảnh sát đã tới điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân. Để có đường cho xe khác di chuyển, cảnh sát đã yêu cầu xe tải di chuyển vào làn khẩn cấp. Đến khoảng 14h20, giao thông bình thường trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trưa 22/9 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, tình hình giao thông trên tuyến đã được khắc phục và lưu thông trở lại bình thường”.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

