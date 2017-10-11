4 kiểu người tuyệt đối không nên kết giao trong đời để tránh rước họa vào thân

Dưới đây là bốn kiểu người bạn nên hạn chế tiếp xúc vì có thể mang đến cho bạn những tổn thương nặng nề.

Những người ưa than thở, oán trách số phận, trách móc, đổ lỗi cho người khác hay phản đối mọi việc những người xung quanh làm thường là những kẻ truyền năng lượng xấu cho người khác. Thay vì nhìn vào mặt tích cực của sự việc, những người này lại thích soi xét những điều tiêu cực, xấu xa của vấn đề.

Khi tiếp xúc với họ, bạn sẽ bị ảnh hưởng thói xấu và cách nhìn đời u ám của họ. Từ cái nhìn tiêu cực, nó có thể khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở hơn.

Người có tính cách thâm hiểm

Trong cuộc sống, những người hay mắng chửi kẻ khác thường không nguy hiểm bằng những kẻ có dã tâm, tính cách thâm hiểm. Những người này trong lòng luôn tính toán, lên kế hoạch cho những việc xấu. Với những người như thế này, bạn càng ít tiếp xúc càng tốt vì biết đâu có ngày bạn sẽ trở thành nạn nhân bị họ hãm hại.

Kẻ hai mặt

Kẻ hai mặt thường giả vờ giúp đỡ khi ở trước mặt người khác nhưng sau lưng lại giở trò hãm hại, nói xấu. Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ có gương mặt hiền lành, lương thiện nhưng mưu mô, toan tính. Cũng vì vậy mà những người này thường ẩn mình rất kỹ, khó nhìn được bộ mặt thật của họ. Chính vì vậy, bạn cần phải đặc biệt cẩn thận khi giao tiếp với họ để tránh bị hãm hại.

Quá đề cao cái tôi của bản thân

Con người có bản ngã và tự chủ là một điều rất tốt, nhưng với người lúc nào cũng muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, tự đề cao bản thân, coi thường những người xung quanh thì nên hạn chế tiếp xúc.

Nếu xảy ra tranh luận với những người luôn đề cao bản thân, họ sẽ thao thao bất tuyệt nói về năng lực của mình, cố gắng áp đảo những người xung quanh. Những người này vô cùng tự kiêu nên khi ở gần họ, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi, đánh mất sự tự tin vốn có. Do đó, để thành công trong cuộc sống bạn nên hạn chế kết thân với những người như thế này.

Tuy nhiên trong cuộc sống rất khó để nhận biết được những kiểu người này. Vậy nên bạn hãy sống thật tĩnh tâm, ngay thẳng và đơn giản sẽ khiến bốn loại người kia không thể tìm cớ hãm hại bạn.