4 bài hát ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để hát tặng thầy cô giáo

Bên cạnh thiệp chúc mừng, hoa, quà tặng, vẽ tranh hay làm thơ thì tự làm một đĩa CD gồm các bài hát hay hoặc nhạc về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu đang có ý định tự làm món quà đầy ý nghĩa này thì bạn có thể sử dụng một số bài hát hay về ngày lễ Hiến chương dưới đây nhé. Đảm bảo thầy cô sẽ cực kỳ bất ngờ vì sự chu đáo và đầy sáng tạo của bạn đấy.

"Em trồng giàn bông trước cửa nhà em .

“Bông hồng tặng cô” là một trong những bài hát hay nhất về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sỹ Trần Quang Huy và từ lâu đã được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các em nhỏ. Thường vào các ngày hội trường, ngày Nhà giáo, ngày mùng 8/3…., các cô cậu học trò sẽ hát tặng bài này cho cô giáo của mình, kèm theo việc tặng cô một bó hoa tươi thắm.

Em dành một cây cho cô giáo hiền .

Giàn bông lên , đua chen sắc hương .

Hương ngạt ngạo thơm là cây bông hồng .

Cây bông hồng , em trồng tặng cô .

Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội , mát dịu mùi hương.

Như tình thương mến cô dành cho chúng em .

Cây bông hồng , tấm lòng em đó .

Dâng lên tặng cô .

Đôi tay mẹ hiền , đôi tay ân cần dịu êm".

2. Bụi phấn - bài hát đầy ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài hát Bụi phấn được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ của tác giả Lê Văn Lộc. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về thầy cô giáo của nền âm nhạc Việt Nam, được hát rất nhiều vào ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và có lẽ, gần như ai cũng thuộc bài này. Hiếm có ai mà chưa từng một lần nghe Bụi phấn.

Bụi phấn có lời ca ngắn nhưng mỗi khi được cất lên lại khiến chúng ta như được sống trong từng khoảnh khắc của thời xưa cũ, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn là một cô cậu học trò hồn nhiên, đầy trong sáng.

"Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy

Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm

Bạc thêm vì bụi phấn, để cho em bài học hay

Mai sau lớn nên người, làm sao có thể nào quên

Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ".

3. Người thầy - bài hát về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với ca từ đầy xúc động

Cùng với Bụi Phấn, bài hát Người thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng là một ca khúc tiếp theo không thể thiếu trong danh sách các bài hát về thầy cô hay nhất. Bài hát này khắc họa hình ảnh người thầy sớm trưa tận tụy với sự nghiệp trồng người. Thầy giống như một người cha thứ hai vậy.

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy.

Để em đến bên bờ ước mơ,

Rồi năm tháng sông dài gió mưa,

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.

Chiều trên phố bao người đón đưa,

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

Có hay bao mùa lá rơi.

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,

Sáng soi bước em trong cuộc đời.

Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,

Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai,

Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

Tóc xanh bây giờ đã phai.

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,

Dõi theo bước em trong cuộc đời.

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,

Nhưng ngàn năm,

Làm sao em đếm hết công ơn người thầy".

4. Người thầy năm xưa - thêm một bài hát tràn đầy cảm xúc về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Người thầy năm xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, có câu từ mềm mại, ngọt ngào luôn làm người nghe xúc động khi nhớ về mái trường xưa. Đây cũng là một bài hát được rất nhiều bạn trẻ học thuộc để hát tặng thầy cô mỗi khi có dịp gặp gỡ.

"Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ

Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hoà trong tia nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời

Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo.

Nét phấn trên bảng đen, cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa ...

Em có biết được vì sao tóc cha phai màu, em có biết được vì sao lá không ngừng rơi

Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta, và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai.

Ngồi đây ngước nhìn trời sao nhớ đến năm nào, một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy cô.

Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ....".