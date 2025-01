3 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông ùn tắc kéo dài sáng mùng 3 Tết

Vụ tai nạn không gây thương vong, tuy nhiên các ô tô bị hư hỏng, nằm chắn ngang đường. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn tắc kéo dài đoạn qua khu vực Km140+750.

Theo báo Người Lao Động, trưa 31-1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cụ thể, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Km 140+750 thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, theo hướng Lào Cai - Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ôtô con BKS 20A- 796.xx do anh N.T.N. (SN 1986, trú tại Cao Bằng) điều khiển, bất ngờ tông vào dải hộ lan trên cao tốc. Tiếp đó, ôtô con BKS 24A- 150.xx do ông N.V.H. (SN 1970, trú tỉnh Lào Cai) đi phía sau không phanh kịp nên va chạm với ô ô 20A- 796.xx. Cùng lúc này, xe khách du lịch BKS 29F- 010.xx do anh N.H.T. (SN 1990, trú tại Hà Nội) đi cùng chiều phía sau tiếp tục tông vào 2 ôtô con.

Ô tô khách gặp nạn bị quay ngang đường nên giao thông ở cả hai chiều bị ùn tắc cục bộ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo VietNamNet, tại hiện trường, 3 ô tô bị hư hỏng. Ô tô khách gặp nạn bị quay ngang đường nên giao thông ở cả hai chiều bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đồng thời, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với 3 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, người dân khi điều khiển ô tô đi du xuân cần tuân thủ tốc độ, làn đường, phần đường quy định... Đặc biệt tại các tuyến cao tốc cần chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-o-to-tong-lien-hoan-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-giao-thong-un-tac-keo-dai-sang-mung-3-tet-719450.html