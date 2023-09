3 ngày học làm phim thú vị cùng “thầy” Nguyễn Quang Dũng và “cô” Kathy Uyên

Đạo diễn được xem là “vị trí quyền lực” và khá được yêu chuộng bởi các bạn học sinh. Tại Toto 2015, khái niệm đạo diễn đã được “hâm nóng” và gợi mở một lần nữa để các bạn trẻ được khám phá nhiều hơn vai trò này một cách thực tế nhất. Do đó, ngay trong ngày đầu tiên của Toto 2015 (10.6.2015), một câu hỏi lớn đã được đặt ra: “ Đạo diễn là ai và đạo diễn phải làm những gì ?” Hầu như tất cả các bạn học sinh đều dễ dàng tìm ra câu trả lời cho mình dựa trên 5 nhóm công việc chính như thẩm định kịch bản, tuyển chọn ekip (quay phim, thiết kế mỹ thuật, trang phục…), tuyển chọn diễn viên, giám sát hậu kỳ, kiểm soát kinh phí sản xuất với chất lượng tốt nhất…

Với câu hỏi “Điều gì là quan trọng nhất khi ngồi vào ghế đạo diễn?” cũng đã được “thầy” Nguyễn Quang Dũng bật mí. Đó là “Biết mình muốn điều gì, hay nói cụ thể hơn là, biết mục đích làm phim của mình là gì, biết mục đích cảnh quay đó là gì?” Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn ý nhị chia sẻ thêm: “Đôi khi những mong muốn ấy của chúng ta có thể sai, nhưng còn có cơ hội sửa chữa hơn là không biết mình muốn gì và vô tình ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của cả một Ekip.”



Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tái định nghĩa danh từ "đạo diễn" theo cách rất riêng của mình khiến cho các em học sinh thích thú



Cùng ngày, Lớp Học Làm Phim Toto đã có thêm màn tự bạch và giao lưu siêu đáng yêu của đại sứ chương trình Phở Đặc Biệt. Được biết, Phở Đặc Biệt sẽ góp một vai “bí mật” trong tác phẩm phim đầu tay của 1 trong 8 nhóm làm phim trẻ năm nay.





Phở Đặc Biệt giao lưu cùng các em học sinh

Ngày thứ hai – Gặp gỡ “Cô giáo của năm” Kathy Uyên

Có thể nói, nếu có một cuộc bình chọn “Cô giáo của năm” tại Toto 2015 thì chắc hẳn nữ diễn viên khả ái Kathy Uyên sẽ là cái tên được vinh danh. Tuy là lần đầu tiên đến với Toto, song “cô giáo” Kathy Uyên đã làm rất tốt vai trò người truyền lửa đam mê lẫn hình ảnh một nhà tâm lý kiên trì và tận tâm, lần giở lại những năm 15, 18 của mình để cùng các em “phiêu” đúng và đủ những rào cản, những lo lắng trước con đường chinh phục ước mơ điện ảnh của mình.





Kathy Uyên mang đến Toto 2015 một hồ sơ giáo án đồ sộ và chuyên nghiệp, rồi phút cuối cô lại quyết định bỏ hết một bên để dành toàn bộ thời gian tương tác và đưa ra tình huống thử thách với các em nhiều hơn. Phương án này của cô Kathy đã nhanh chóng nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh. Những màn tung hứng, ứng biến, thử thách nhau trong tình huống thực tế đã giúp lớp học trở nên vui nhộn và ý nghĩa hơn bao giờ.



Kathy Uyên được bầu chọn là "cô giáo của năm" nhờ sự chuyên tâm và tận tâm dành cho các học trò nhỏ cùa mình

Bằng sự chia sẻ thân tình, cô giáo Kathy Uyên và học sinh đã tìm thấy sự đồng cảm cho những giây phút thơ trẻ nhiều âu lo, tự tin. Nhưng Kathy cũng nhanh chóng chia sẻ: “Không ai trên thế giới này thức dậy mỗi ngày với suy nghĩ: mình là một người không có gì thú vị. Thay vào đó, mỗi ngày mở mắt ra, Kathy đều nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày mới để cố gắng, để tồn tại và để tốt hơn ngày hôm qua”. Kathy cho rằng việc rèn luyện thói quen suy nghĩ tích cực sẽ giúp tự các em vực dậy sự tự tin cho bản thân mình. Ngoài ra, “I can do it” (Tôi có thể làm được) cũng trở thành câu cửa miệng của cả cô và trỏ Toto 2015 sau buổi học cùng cô giáo Kathy Uyên.

Trước đó, Lớp Học Toto đã có dịp cọ sát kỹ năng sản xuất phim, diễn xuất, quay phim cùng các thầy cô Hoàng Thanh Huyền, Trần Hoàng Minh Đức và Lâm Minh Khôi.





Ngày thứ 3 – Sáng tạo trong quảng bá phim

Bước sang ngày thứ 3, một ngày trước khi 8 đoàn làm phim trẻ chính thức bấm máy, 8 kịch bản phim đã được gửi về Ban tổ chức. Có thể nói, đa số các phim đều có ý tưởng độc đáo và được xây dựng một cách chuyên nghiệp và bài bản, ưu tiên bám sát những đề tài, thể loại mà “khán giả trẻ” yêu thích như tình cảm gia đình, kinh dị, giả tưởng…

Để giúp các bạn học sinh có cái nhìn tổng thể và cơ bản về công tác quảng bá cho bộ phim sau khi sản xuất xong, đại diện nhà tài trợ CJ CGV - Bà Vũ Phượng cũng đã có buổi chia sẻ thân tình và cởi mở về quy trình xây dựng chiến lược quảng bá bộ phim cũng như đưa ra những ví dụ thực tế về các bộ phim bom tấn để việc hình dung dễ dàng hơn.



Bà Vũ Phượng với giờ lên lớp về công đoạn phát hành phim

Những khoảnh khắc được mong chờ nhất của ngày học thứ ba là cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy tiếng cười với 3 nhân vật “nam thanh, nữ tú” đình đám hiện nay là diễn viên Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X và Tường Vi. Xuất hiện đầy giản dị, gần gũi, “bộ 3 vui nhộn” này đã khiến giảng đường Toto trở nên “vỡ trận” vì lối giao lưu vừa chân chất, vừa dễ thương, vừa biết cách gây tò mò, háo hức lẫn hụt hẫng qua các bộ phim như Mỹ nhân kế, Cá rô em yêu anh…. Tuy nhiên, điều quan trọng mà các học sinh Toto 2015 có thể nhận thấy rằng, 3 vị đại sứ trẻ đáng yêu này đã mang đến một thông điệp rất chắc chắn: Cái duyên làm nên sự thành công ở người diễn viên, điều này là không đủ. Cái duyên ấy cần đi cùng với sự khiêm tốn, kiên trì và chăm chỉ luyện tập mới có được.



Bộ 3 diễn viên" Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Tường Vi có mặt tại lớp học trong ngày thứ 3



Nhan Phúc Vinh



Diễm My



Tường Vi



Các học viên lớp học với dàn "súng ống" khủng chờ ngày khai máy để thực hiện các thước phim đầu tay của chính mình

Như vậy, sau 3 ngày học tập chăm chỉ, Lớp học làm phim Toto 2015 đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào là quay phim và dàn dựng, dự kiến diễn ra liên tục trong 4 ngày từ 13.6 đến 16.6.2015 tại các địa điểm như cụm rạp CGV, hệ thống Tour Les Jour, đại học quốc tế RMIT...

Sự kiện công chiếu 8 bộ phim Toto 2015 sẽ diễn ra vào ngày 20.6.2015 tại rạp CGV SC Vivo City, quận 7, TP. HCM với sự tham gia của nữ đại sứ chương trình người Hàn Quốc Yoo In-Na.