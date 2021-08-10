2 thanh niên ra tù đúng đợt giãn cách, quyết định "cuốc bộ" 255km về quê và bất ngờ gặp CSGT giữa đường

Đời sống 10/08/2021 14:53

2 thanh niên vừa ra khỏi tù thì đúng đợt giãn cách không bắt được xe đành "cuốc bộ" một quảng đường dài để về quê.

Ngày 8/8, tổ Công an tuần tra phòng chống dịch Covid- 19 thuộc đội CSGT-TT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã phát hiện 2 thanh niên đi bộ ở khu vực phường Đô Vinh nên lại lại kiểm tra giấy tờ.

Hai thanh niên này một người quê ở Đồng Nai, một người ở Bình Thuận. Cả hai đều xuất trình giấy "chứng nhận chấp hành xong án phạt tù" tại trại giam Sông Cái, Bộ Công an, thuộc xã Phước Tiên, huyện Bác Ái, tỉnh Bình Thuận do Giám thị trại giam cấp ngày 8/8.

2 thanh niên ra tù đúng đợt giãn cách, quyết định 'cuốc bộ' 255km về quê và bất ngờ gặp CSGT giữa đường - Ảnh 1
Thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội trưởng CSGT Công An TP.Phan Rang - Tháp Chàm hỗ trợ kinh phí và đón xe cho 2 thanh niên về quê. Ảnh: Internet

Sau khi được ra tù cả hai may mắn đã nhờ được một người đi xe tải cho đi nhờ một đoạn đường gần 40km ra Quốc lộ 1A để tìm về nhà. Nhưng khi đến TP. Phan Rang - Tháp Chàm thì không bắt được xe về quê vì thành phố đang có lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.

Sau khi biết được hoàn cảnh của 2 thanh niên Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã cho cả 2 đi test virus Covid- 19 và cho kết quả âm tính. Sau đó, các cán bộ chiến sĩ Công an đã đón xe, gửi nhờ cả hai về quê ngay trong buổi trưa hôm đó.

Trước khi lên xe về quê, các cán bộ cũng đã hộ trợ một chút kinh phí đi đường, đồng thời cũng vận động nhóm thiện nguyện "Phản ứng nhanh" và một số nhà hảo tâm tặng quà và giúp đỡ cho cả hai có thêm phần động lực, để sớm hòa nhập tốt với cộng đồng.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên MXH đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Một cư dân mạng đã gửi lời động viên tới cả 2 thanh niên và tan dương hành động giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ Công an. 

"Ra tù được là tốt lắm rồi. Chúc các bạn làm lại cuộc đời và thành công dân hữu ích cho xã hội".

"May mắn gặp được các anh công an tốt bụng. Các bạn hãy làm một người tốt, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của mọi người nhé". 

Từ khóa:   CSGT hỗ trợ 2 thanh niên TP.Phan Rang - Tháp Chàm Hai thanh niên ra tù

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