Trong hai tháng qua, hơn 30 người ở các địa phương khác nhau của Campuchia tử vong do uống rượu tự nấu tại nhà có chứa methanol. Đây là chất lỏng có độc tính cao.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, rượu gạo nấu sẵn là mặt hàng phổ biến ở vùng nông thôn Campuchia trong các bữa tiệc cưới, lễ hội làng và đám tang. Đây được coi là đồ uống rẻ tiền, thay cho các loại rượu công nghiệp đắt tiền hơn. Tuy nhiên, do là sản phẩm được người dân địa phương sản xuất nên các quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu tự nấu không được coi trọng. Đây chính là lý do từng xảy ra không ít trường hợp số lượng lớn người tử vong chỉ sau 1 bữa tiệc hay lễ hội làng ở Campuchia.

Hồi tháng Sáu, ít nhất 15 người nấu và bán rượu đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Hiện Bộ Y tế nước này cũng đang tăng cường kêu gọi người dân tránh uống đồ uống được sản xuất từ các loại hóa chất không an toàn.

Không chỉ riêng Campuchia, tại Việt Nam cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp không qua khỏi do ngộ độc rượu.

Theo Thanh Niên, vào đầu năm nay, Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng từng tiếp nhận điều trị một nam thanh niên (29 tuổi, quê Hưng Yên) bị ngộ độc rượu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã qua đời.

Theo đó, vào chiều ngày 2/1/2021, bệnh nhân đi uống rượu cùng bạn, sau đó về nhà ngủ. Khi gia đình gọi dậy ăn tối thì anh này nói không muốn ăn. Sáng 3.1, khi người nhà vào gọi dậy thì BN không có phản xạ, chân tay lạnh.

Ảnh minh họa: VNE

BN được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương để cấp cứu, lúc này đã hôn mê sâu, đồng tử giãn, ứ đọng đờm dãi, suy hô hấp, đường máu thấp, phải đặt nội khí khoản để hỗ trợ thở. BN được chẩn đoán nghi đột quỵ và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai tối 4.1 trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, nhiễm toan chuyển hóa (tăng a xít máu), tiêu cơ vân nặng kèm hội chứng suy thận. Tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, BN được điều trị hồi sức, lọc máu nhưng vẫn hôn mê sâu, tụt huyết áp, tổn thương não nặng không hồi phục. Sáng 6.1, gia đình xin cho BN về vì không còn khả năng cứu chữa. BN tử vong sau đó.

Từ những sự việc trên, lời khuyên đưa ra là để tránh ngộ độc do rượu, mọi người cần nhớ không lạm dụng và cần ăn uống đầy đủ để kiểm soát hạ đường huyết. Vì khi đường huyết giảm sâu, não không được nuôi dưỡng sẽ gây chết não.