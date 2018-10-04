11 cách để cải thiện mối quan hệ với Sếp tốt hơn

Nếu bạn đang muốn cải thiện mối quan hệ với SẾP của mình thì hãy thử xem xét những lời khuyên sau đây:

Theo các chuyên gia tư vấn nghề nghề nghiệp: "khiến cho bản thân là người được tin cậy thôi là chưa đủ, mà cần biết cách để biến mình thành người không ai có thể thay thế."

Cấp trên thường chú ý nhiều hơn đến những nhân viên có nhiều ý tưởng hay, dám nghĩ dám làm và biết cách mang lại lợi ích cho công ty.

Ngay cả khi không ai yêu cầu, bạn nên bắt đầu từ những việc đơn giản như tiết kiệm chi phí trong công việc, thử vài cách nâng cao tinh thần làm việc của team, có những ý tưởng hay giúp gắn kết giữa các bộ phận, có mối quan hệ tốt và hòa đồng với mọi người trong công ty... Những việc làm này tuy rằng ngoài trách nhiệm hiện tại nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

2. Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, đào tạo cho cấp dưới

Chủ động dìu dắt nhân viên mới hay nhân viên dưới quyền trong nhóm, đào tạo chia sẻ kinh nghiệm để đạt hiệu quả công việc tốt hơn trong team cũng là cách nâng cao lợi ích cho công ty.

Thử dìu dắt nhân viên mới hay nhân viên dưới quyền trong nhóm

Trước tiên, đây là cách giúp team chóng tiến bộ hơn. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp sếp của bạn nhẹ gánh và có nhiều thời gian hơn để lo những việc khác. Đây chính là cách cải thiện mối quan hệ với sếp hiệu quả.

3. Suy nghĩ trước một bước

Hãy thể hiện cho sếp thấy mình là người có cái nhìn toàn cảnh và biết cách đẩy nhanh tiến độ công việc, lường trước các rủi ro và tối ưu hiệu quả công việc, giảm thiểu chi phí.

Thể hiện cho sếp thấy mình là người có cái nhìn toàn cảnh

Một vài ý tưởng, sửa đổi nhỏ nhặt nhưng lại là cách để giảm tải phần việc của những người tiếp nối sau đó. Điều này khiến sếp không thể không chú ý đến bạn.

4. Suy nghĩ tích cực

Suy nghĩ tích cực khi có căng thẳng với sếp

Nếu có những bất đồng với sếp trong quá khứ thì bản thân cần chịu khó nhiều hơn. Nên suy nghĩ tích cực và dành nhiều thời gian, công sức để nỗ lực cải thiện mối quan hệ với sếp bằng cách làm tốt chính công việc của mình.

5. Luôn đúng giờ

Đến công ty đúng giờ là điều cần thiết được bảo đảm hằng ngày

Đến công ty đúng giờ là điều cần thiết được bảo đảm hằng ngày, tham dự cuộc họp đúng giờ, hoàn thành công việc đúng deadline... Nó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao với công việc và khả năng biết sắp xếp thời gian của bạn.

Nếu có thể hãy biến đúng giờ thành sớm hơn, và quan trọng đừng bao giờ đến sau Sếp của bạn.

6. Chú ý giao tiếp

Quan sát và chú ý lắng nghe sếp để có cách thích ứng với cách giao tiếp và làm việc của sếp

Để cải thiện quan hệ với sếp, hãy cố gắng nắm được phong cách nói chuyện và giao tiếp của sếp, sau đó điều chỉnh lại mọi lời nói, thái độ và cách làm việc sao cho phù hợp đúng ý sếp muốn. Điều này sẽ khiến sếp hài lòng, tránh xung đột và giúp công việc của bạn đạt hiệu quả hơn rất nhiều.

7. Dự đoán nhu cầu đồng đội

Biết cách hỗ trợ những gì để công việc của đồng nghiệp được trôi chảy

Cần biết cách phải làm gì và hỗ trợ những gì để công việc của đồng nghiệp được trôi chảy. Dự đoán nhu cầu và hỗ trợ đồng đội cũng là một cách hay để cải thiện mối quan hệ với sếp và đồng nghiệp.

8. Không ngừng cải thiện

Sếp sẽ đánh giá rất cao một người luôn biết tìm cách cải thiện điểm yếu và nâng cao hiệu quả công việc.

Tìm cách cải thiện chất lượng và năng suất công việc

Điều này không những giúp cải thiện mối quan hệ với Sếp mà còn giúp nâng cao giá trị của bản thân ở mọi môi trường làm việc.

9. Nâng cao thành tích

Hoàn thành nhiệm vụ vượt xa yêu cầu của sếp

Cố gắng làm việc đạt yêu cầu không phải là cách gây ấn tượng với sếp. Hãy nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ vượt xa yêu cầu của sếp, đây chính là cách lợi hại nhất để cải thiện mối quan hệ với cấp trên.

10. Yêu cầu phản hồi

Chủ động hỏi thăm sếp thường xuyên hơn về chất lượng công việc và sự tiến bộ của bản thân

Đa số các công ty đều đánh giá định kỳ nhân viên. Hãy chủ động hỏi sếp về mức độ hài lòng chất lượng công việc và sự tiến bộ của bản thân để khắc phục và cố gắng nhiều hơn. Điều này cũng cho thấy bạn luôn muốn phát triển mình nhiều hơn hiện tại.

11. Tránh bào chữa

Đừng cố gắng bào chữa khi gặp sai phạm

Đã nhận nhiệm vụ thì phải dốc sức hoàn thành, hoặc chủ động yêu cầu giúp đỡ từ đồng nghiệp, cấp trên. Đừng cố gắng biện minh, bào chữa khi nhiệm vụ không hoàn thành vì đa số mọi người không ai thích nghe những lời này.

Bạn vừa xem những cách cải thiện mối quan hệ với sếp hiệu quả được nhiều người áp dụng thành công. Điều quan trọng nhất là hãy luôn nỗ lực làm việc càng đạt nhiều thành tích thì Sếp sẽ càng thích bạn hơn. Đừng chỉ chú ý việc nịnh nọt, biếu xén mà quên đi nhiệm vụ và giá trị của bản thân.