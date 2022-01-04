10 triệu cổ phiếu của ODE Group sẽ chính thức lên sàn UpCoM từ 10/01/2022

Đời sống 04/01/2022 17:00

Ngày 27/12/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ODE của Công ty CP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE Group - MCK: ODE) với giá chào sàn là 36.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa tại giá chào sàn đạt 360 tỷ đồng.

 

10 triệu cổ phiếu của ODE Group sẽ chính thức lên sàn UpCoM từ 10/01/2022 - Ảnh 1

Cụ thể, 10 triệu cổ phiếu ODE sẽ chính thức giao dịch vào ngày 10/01/2022 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 36.000 đồng/cp. Trước đó, ngày 16/12/2021, Tập đoàn ODE đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Được biết, Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được thành lập vào năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực Truyền thông, Giải trí - Truyền hình và Tổ chức sự kiện… với quy mô vốn điều lệ tính đến hiện tại là 100 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Tập đoàn.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu 9 tháng năm 2021 đạt giá trị 100,6 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2020 và gấp đôi doanh thu cả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm nay cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 cũng như cả năm 2020, tăng 268% so với cả năm 2020. Năm 2021, ODE Group đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 153% và 393% so với năm 2020. Sang năm 2022, kế hoạch doanh thu của Công ty tiếp tục tăng 30%, đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng 27,04% so với kế hoạch năm 2021.

Hiện ODE Group đang là đối tác chiến lược, tổng thầu Truyền thông - Marketing cho các Tập đoàn lớn như Sunshine Group, Smart Construction Group (SCG), KSF Group (KSF), Unicloud Group và các thương hiệu khác, với hàng trăm chiến dịch quảng cáo ấn tượng trên thị trường, nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng, thương mại, giáo dục...

Chiến lược cho các giai đoạn sắp tới của ODE Group là tập trung nguồn lực để tiếp tục phát huy năng lực, thế mạnh sẵn có trong mảng Truyền thông - Marketing đa phương tiện, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trong mảng Giải trí, Truyền hình và Tổ chức sự kiện, hợp tác quản lý vận hành khách sạn và các khu Resort… Với định hướng trở thành một trong các Tập đoàn Truyền thông & Giải trí hàng đầu Việt Nam và TOP 10 khu vực, nổi bật về quy mô hoạt động, tầm vóc chiến lược và nền tảng công nghệ số, phương châm của ODE Group là mang đến cho công chúng và khách hàng những giá trị trải nghiệm đích thực.

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