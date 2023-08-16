10 năm miệt mài mai mối cho mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội sung sướng vì mẹ tìm được duyên mới, lên xe hoa ở tuổi 75

Chị Thu Hằng cho biết bà Hồ Thanh Hà - mẹ chồng chị - đã ở góa 14 năm. Từ ngày chồng mất, bà luôn lủi thủi một mình, dáng vẻ rất cô đơn. Thương quá, rất nhiều lần nàng dâu nhỏ to gợi ý bà bước thêm bước nữa để có cuộc sống vui vẻ cuối đời, nhưng bà từ chối, nghĩ rằng đã ở tuổi ngoài 60 rồi, sao có thể tìm được hạnh phúc đôi lứa.

Theo thông tin từ VTC News, câu chuyện hai cụ già 75 tuổi ở Hà Nội nên duyên đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng không không chỉ ở mối tình muộn, mà còn vì tấm lòng quý báu của người con dâu. Hơn 10 năm miệt mài tìm cho mẹ chồng góa bụa một người bạn đồng hành để được ấm áp những năm cuối đời, chị Bùi Thu Hằng (43 tuổi, sống ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) rốt cục cũng đã có thể thở phào an tâm và mãn nguyện.

Quả là chuyện tình yêu không nói trước được điều gì. Vất vả, xông xáo suốt 10 năm tìm người mai mối cho mẹ chồng vẫn không có kết quả, một ngày chị Thu Hằng ớ ra khi biết bà đã tự mình tìm được bạn trai - ông Phạm Văn Hình. Đương nhiên là vui sướng hết sức và ủng hộ hết mình, chị rưng rưng vì sau bao năm tháng, cuối cùng mẹ chồng đã tìm được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn lúc tuổi già.

Mặc cho mẹ chồng từ chối, suốt hơn 10 năm qua, chị Hằng luôn để ý tìm bạn trai cho bà. Ở khu phố, chị nổi tiếng là có rất nhiều các bác lớn tuổi quan tâm, vì họ để ý đến bà mẹ chồng 75 tuổi xinh đẹp đang chờ tìm được người tốt để gả đi của chị. Nàng dâu kể: "Gặp bác nào, bất kể già hay trẻ, cởi trần hay diện comple, đang ngồi chơi cờ hay uống trà thì tôi đều sẵn sàng hỏi để mai mối, chẳng hạn như 'Bác có đang độc thân không' hoặc 'Bác có ai giới thiệu cho mẹ cháu với".

Thấy mẹ có người bầu bạn khi tuổi già sức yếu, con dâu vô cùng vui mừng - Ảnh: Dân Trí

Về mối duyên gặp gỡ của bà Hồ Thanh Hà, theo Dân Trí, ông Hình mất vợ đã 5 năm, sống một mình trong căn nhà vườn ở huyện Thường Tín. Hai con trai của ông đã trưởng thành, lập nghiệp nơi xa.

Cụ ông U80 được nhận xét ít nói, sống tình cảm và rất tâm lý. Chính yếu tố này đã khiến trái tim đóng chặt 15 năm của bà Hà "xuôi lòng". Quen nhau vài tháng, bà Hà quyết định thông báo và giới thiệu bạn trai với gia đình.

Theo lời mời của ông Hình, cả gia đình chị Hằng về Thường Tín, với tâm thế hai bên gặp gỡ để biết mặt nhau. Nhưng khi vừa đến cổng, đoàn "nhà gái" bất ngờ trước sự chỉn chu của "nhà trai".

Ông Hình ra đón với bó hoa rất đẹp trong tay. Nhà cửa được trang hoàng, bàn ghế sắp sẵn mời khách, trên bàn có hoa tươi, bánh kẹo, bàn thờ cũng được bày biện trang trọng để thắp hương. Anh em họ hàng, bô lão trong họ và trong làng đều được mời đến.

Tất cả như một buổi dạm ngõ.

Hai ông bà tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 75 - Ảnh: VTC News

Theo VTC News, chị Thu Hằng cho biết: "Ngày bác trai làm lễ ra mắt, tôi tưởng người già thì chỉ vội vã, qua loa thôi nhưng bác Hình rất tâm lý, chuẩn bị chu đáo từng thứ. Ngay khi nhà gái đến chơi, bác đã tặng mẹ tôi một bó hoa tươi rất đẹp".

Sau đám cưới, hai ông bà đi "trăng mật" 2 tháng. Chị Hằng mừng rỡ vì sau chuyến đi, mẹ chồng chị phấn khởi, vui vẻ. Dù xung quanh còn nhiều ý kiến về chuyện bà Hà tái hôn ở tuổi 75, chị Hằng chỉ mong muốn mẹ có người bầu bạn, mẹ được vui vẻ. Những thứ khác không còn quan trọng nữa.

“Cháu chỉ mong mẹ cháu sẽ có những ngày tháng thật vui vẻ, và nếu trong trường hợp mẹ cháu không vui, cháu sẽ xuống đón mẹ cháu về. Thế nên, bác phải làm thế nào để mẹ cháu vui nhé", Hằng từng nói với ông Hình.

Con cháu sum vầy chứng kiến ngày hạnh phúc của ông bà - Ảnh: VTC News

Từ ngày bà Hà về với ông Hình, ông đã cho thuê căn nhà ở Thanh Nhàn để chuyển về ngôi nhà ở Thường Tín sinh sống vì không muốn bà phải leo cầu thang. Ông mua hẳn một bộ loa cho bà nghe nhạc, cơm nước, quét dọn nhà cửa, vườn tược, chăm sóc bà rất chu đáo. Ông vẫn trêu là "bà sai gì tôi làm hết, bà không phải lo". Hạnh phúc ở tuổi xế chiều của mẹ chồng khiến chị Thu Hằng vui mừng, cảm động.