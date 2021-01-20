1 tháng sau khai trương, cửa hàng Glam Beautique đầu tiên tại Hải Phòng đón gần 15.000 lượt khách mua sắm

Chính thức mở cửa từ ngày 14/12/2020, cửa hàng Glam Beautique AEON Hải Phòng Lê Chân đã được đông đảo khách hàng Hải Phòng đón nhận và ủng hộ. Chỉ trong 1 tháng đầu tiên khai trương, Glam Beautique đã đón gần 15.000 lượt khách đến tham quan mua sắm.

Theo ghi nhận từ đại diện Glam Beautique, doanh thu cửa hàng trong 2 tuần đầu mở cửa đã đạt được kết quả khá tốt so với kỳ vọng. Trong đó, 2 nhóm sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc sắc đẹp được khách hàng thành phố cảng ưa chuộng nhất, đạt doanh thu xấp xỉ 200% so với mục tiêu đăt ra.

Cửa hàng Glam Beautique AEON Hải Phòng Lê Chân là cửa hàng thứ 2 của AEON Việt Nam tại khu vực phía Bắc và là cửa hàng thứ 4 tại Việt Nam. Với tổng diện tích gần 600m2 tại tầng 1 Trung tâm BHTH & ST, Glam Beautique Hải Phòng cung cấp đa dạng danh mục sản phẩm mỹ phẩm từ Nhật, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp “chuẩn chất AEON” cùng các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm.

Cửa hàng đầu tiên tại Hải Phòng đón gần 15.000 lượt khách hàng đến mua sắm chỉ sau một tháng khai trương

Chuỗi cửa hàng Glam Beautique của AEON Việt Nam cũng là “1 điểm đến – mọi nhu cầu” cho tất cả các tín đồ làm đẹp từ trung cấp đến cao cấp. Tại đây, khách hàng có thể chọn các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cá nhân đến các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc và trên thế giới như OHUI, Sulwhasoo, Shisheido, Laneige, DHC, Versace, Yves Rocher …

Đại diện Glam Beautique mong muốn các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe sẽ góp phần nâng tầm phong cách sống cho khách hàng tại Hải Phòng

Đại diện Glam Beautique chia sẻ: “Tại Glam Beautique Hải Phòng, chúng tôi mong muốn tạo ra những giá trị mới, phong cách mới trong trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp đa dạng và đầy đủ các mặt hàng chăm sóc cá nhân, đặc biệt là sản phẩm chuẩn Nhật; giúp nâng tầm phong cách sống cho khách hàng cũng như mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại Glam Beautique”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-thang-sau-khai-truong-cua-hang-glam-beautique-dau-tien-tai-hai-phong-don-gan-15000-luot-khach-mua-sam-393910.html