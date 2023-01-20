Xóa mác 'vỗ béo', khoai tây thực sự là thực phẩm lý tưởng điều hòa đường huyết, càng có lợi cho người thích thể thể thao vì lý do này

Theo một nghiên cứu mới, tiêu thụ khoai tây nghiền trong khi tập thể dục kéo dài có tác dụng chính xác như một loại gel carbohydrate thương mại trong việc duy trì lượng đường trong máu và tăng hiệu suất ở các vận động viên được đào tạo.

Một điều tốt nữa về khoai tây là chúng được dùng như một lựa chọn nhiên liệu mặn cho cuộc đua so với độ ngọt cao của gel carbohydrate.

Khoai tây là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các vận động viên vì chúng là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí cũng như là nguồn cung cấp carbohydrate toàn phần. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng.

Nghiên cứu

Nghiên cứu bao gồm 12 người tham gia khỏe mạnh, phù hợp và cống hiến cho thể thao. Những người này đạp xe trung bình 265 km mỗi tuần. Để đủ điều kiện tham gia thử nghiệm, những vận động viên này phải đạt đến một ngưỡng cụ thể về thể dục nhịp điệu và hoàn thành thử thách đạp xe trong 120 phút, sau đó là thử nghiệm tính thời gian.

Tất cả những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên một trong ba điều kiện trong quá trình thí nghiệm, họ sẽ chỉ tiêu thụ nước hoặc một loại gel carbohydrate có bán trên thị trường hoặc một lượng carbohydrate tương đương từ khoai tây.

Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt quá trình tập luyện, lượng đường trong máu của những người tham gia, nhiệt độ cơ thể cốt lõi, cường độ tập luyện, làm rỗng dạ dày và các triệu chứng tiêu hóa đã được kiểm tra. Nồng độ của lactate, là một dấu hiệu trao đổi chất của tập thể dục cường độ cao.

Kết quả

Không có sự khác biệt giữa mức độ hiệu suất của những người đi xe đạp nhận được carbohydrate bằng cách ăn khoai tây hoặc lượng gel được khuyến nghị. Có một sự gia tăng đáng kể trong hiệu suất của hai nhóm ngoại trừ nhóm chỉ tiêu thụ nước.

Quan sát

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, nồng độ glucose trong huyết tương tăng cùng một lượng ở những người tiêu thụ khoai tây và gel carbohydrate.

Theo Times of India