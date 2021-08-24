"Vùng xanh hy vọng" - Dự án đặc biệt tiếp nối chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH của Vinamilk

Dinh dưỡng 24/08/2021 19:25

Sau giai đoạn 1 với nhiều kết quả tích cực, Vinamilk và VTV Digital chính thức công bố hành trình tiếp theo của chiến dịch cộng đồng BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH với dự án mang tên “VÙNG XANH HY VỌNG”.

Tiếp nối hành trình lan tỏa lối sống khỏe mạnh và tích cực

Giai đoạn 1 của chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” đã ghi nhận các kết quả tích cực với chương trình “Lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực - Cùng góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em Việt Nam”. Cụ thể, thông qua chiến dịch, Vinamilk đã đóng góp 10 tỷ đồng để mua Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi thông qua Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, một phần ngân sách sẽ được điều phối để chăm sóc các trẻ em đang là F1, F0. Ngoài ra, còn có chuỗi hoạt động “Tiếp sức dinh dưỡng cho tuyến đầu khỏe mạnh”, với hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng được trao đến hơn 10.000 y bác sĩ, cán bộ y tế tại 60 bệnh viện trên cả nước.

'Vùng xanh hy vọng' - Dự án đặc biệt tiếp nối chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH của Vinamilk - Ảnh 1

Tổng quan các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” 

Để tiếp tục lan tỏa hơn nữa thông điệp “mỗi người khỏe mạnh, Việt Nam sẽ khỏe mạnh”, giai đoạn 2 của chiến dịch đã được Vinamilk và VTV Digital chính thức bắt đầu với dự án “Vùng Xanh Hy Vọng”.

“Vùng Xanh Hy Vọng” là hình tượng đại diện cho niềm tin của mỗi người và sức mạnh của sự đoàn kết, chung tay của cộng đồng. Khi mỗi người chọn lối sống khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần, mỗi cá nhân sẽ là một “điểm xanh”, từ đó, cùng nhau chúng ta tạo nên “vùng xanh” của hy vọng, của niềm tin chiến thắng đại dịch, và của một tương lai Việt Nam khỏe mạnh.

Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số VTV Digital cho biết: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn chống dịch Covid-19 cam go nhất từ trước đến nay. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đã có quá nhiều mất mát và mệt mỏi. Chúng tôi hiểu các quyết sách đúng đắn của Chính phủ là định hướng tiên quyết, lực lượng y bác sĩ tuyến đầu là nguồn lực quan trọng nhưng chỉ có sự quyết tâm, kỷ luật của mỗi người dân mới là yếu tố quyết định để chiến thắng dịch bệnh và phục hồi sau dịch. Các cấp ủy và chính quyền địa phương đang tìm mọi cách thiết lập, mở rộng và giữ vững các “vùng xanh an toàn”. Còn mỗi người dân cũng cần giữ cho mình một “vùng xanh hy vọng” của tinh thần chiến đấu với dịch bệnh.”

"Hãy tham gia dự án “Vùng Xanh Hy Vọng”, cùng chúng tôi like, share, lan tỏa ý chí và niềm tin này đến đồng bào mình. Chỉ khi mỗi người người dân, mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng một “vùng xanh hy vọng” thì cuộc “chiến tranh nhân dân” của chúng ta chống đại dịch mới sớm đi đến thắng lợi.” – Ông Lê Quang Minh chia sẻ

'Vùng xanh hy vọng' - Dự án đặc biệt tiếp nối chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH của Vinamilk - Ảnh 2

Chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” tiếp nối giai đoạn 2 với dự án “Vùng Xanh Hy Vọng”

Cung góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh

Dự án sẽ bao gồm các chuyên đề, thông tin hữu ích, thiết thực giúp phòng chống dịch và nâng cao sức khỏe của người dân được truyền tải thông qua các kênh nội dung số của VTV Digital và Vinamilk. Cụ thể như: Chuỗi video clip “Khi nhà có F” cung cấp kiến thức phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe tại nhà hiệu quả một cách sinh động, dễ hiểu. Các Livestream “Vùng xanh hy vọng” với nhiều chủ đề thiết thực về sức khỏe cả thể chất và tinh thần, cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Ngoài ra, còn có các Podcast Ơi! Nghe nè! (trò chuyện trực tuyến) để kết nối, lắng nghe và chia sẻ với độc giả, qua đó lan tỏa sự lạc quan, tích cực.

Đồng thời, dự án cũng khích lệ cộng đồng lan tỏa tinh thần tích cực, vun đắp niềm tin để cùng nhau vượt qua đại dịch, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Cụ thể, với hoạt động online Cùng góp “điểm xanh”, cho Việt Nam khỏe mạnh, mỗi cá nhân có thể chia sẻ câu chuyện về sự tích cực, lạc quan, lối sống khỏe mạnh trên các nền tảng mạng xã hội kèm các hashtag của chiến dịch #VungXanhHyVong #BanKhoeManhVietNamKhoeManh #VinamilkViVietNamKhoeManh. Những câu chuyện đặc biệt, ý nghĩa sẽ được chia sẻ lại đến mọi người hàng ngày trên nền tảng của VTV Digital và Vinamilk, qua đó lan tỏa và truyền năng lượng tích cực đến với cộng đồng.

'Vùng xanh hy vọng' - Dự án đặc biệt tiếp nối chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH của Vinamilk - Ảnh 3

Các bài đăng về lối sống khỏe, tích cực đã được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ khi tham gia chiến dịch

Không chỉ vậy, với ý nghĩa chung tay mang “vùng xanh hy vọng” đến với trẻ em, với mỗi bài đăng tham gia, Vinamilk sẽ góp 100 ly sữa vào Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, cam kết trao tặng 1 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đang bị tác động bởi đại dịch. Mỗi em sẽ được hỗ trợ uống sữa miễn phí trong 3 tháng liên tiếp nhằm tăng cường sức khỏe, hỗ trợ đề kháng. 

'Vùng xanh hy vọng' - Dự án đặc biệt tiếp nối chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH của Vinamilk - Ảnh 4

 Vinamilk thực hiện nhiều chương trình hướng đến trẻ em như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trong đại dịch…

Đại diện Vinamilk, Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính & Đối ngoại phát biểu: “Trong thời điểm hiện nay, có thể nói, sức khỏe chính là tài sản quý nhất của mỗi người. Vì vậy, Vinamilk xác định sẽ luôn đồng hành chăm sóc dinh dưỡng và góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, đây cũng là sứ mệnh mà công ty theo đuổi suốt 45 năm qua. Chúng tôi hy vọng qua chiến dịch này, Vinamilk sẽ góp phần lan tỏa, khích lệ tinh thần sống khỏe mạnh, tích cực để chúng ta sẽ có thêm nhiều “vùng xanh” của hy vọng, của quyết tâm đồng lòng chống dịch, vì Việt Nam khỏe mạnh. Không chỉ vậy, cùng với sự đồng hành của cộng đồng, Vinamilk sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến sự yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em trên khắp Việt Nam.”

Các hoạt động của dự án “Vùng Xanh Hy Vọng” thuộc chiến dịch Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh sẽ diễn ra từ ngày 23/8/2021. Theo dõi và đồng hành cùng chiến dịch tại Fanpage Vinamilk chung tay vì cộng đồng, Fanpage Trung tâm tin tức VTV24, ứng dụng truyền hình trực tuyến VTVGo, báo điện tử vtv.vn, Tiktok VTV24 và các kênh nội dung số khác của VTV Digital.

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