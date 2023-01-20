Vừa ăn ngon vừa có dáng đẹp, 6 thực phẩm này quả là 'sát thủ diệt mỡ' đỉnh cao, càng ăn càng giảm cân nhanh

Dinh dưỡng 20/01/2023 05:03

Probiotics là siêu tốt cho bạn. Cho dù bạn có chúng ở dạng đồ uống hay thông qua các mặt hàng thực phẩm tự nhiên, men vi sinh đều cần thiết để duy trì và duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Chúng rất giàu enzym và vi khuẩn tốt giúp kiểm soát hoặc thiết lập lại sự cân bằng vi sinh vật trong ruột của chúng ta, đảm bảo hệ thống tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt và các vấn đề về cân nặng, nếu có, sẽ được kiểm soát dễ dàng. 

Vừa ăn ngon vừa có dáng đẹp, 6 thực phẩm này quả là 'sát thủ diệt mỡ' đỉnh cao, càng ăn càng giảm cân nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một kế hoạch giảm cân tốt không chỉ giới hạn ở việc cắt giảm thức ăn béo và tập luyện mà còn ăn những thức ăn và đồ uống giúp quản lý vấn đề từ gốc, tức là từ đường ruột của chúng ta. Do đó, men vi sinh rất cần thiết cho bất kỳ người theo dõi cân nặng nào.

Làm thế nào mà các chế phẩm sinh học có thể giúp đỡ giảm cân

Cơ thể chúng ta chứa cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu. Những loại tốt giúp sản xuất và tổng hợp các chất dinh dưỡng, vitamin và phân hủy chất xơ trong cơ thể, về cơ bản giúp cắt giảm axit béo, cholesterol cũng như đảm bảo rằng bạn hấp thụ ít calo hơn từ thực phẩm bạn ăn, cuối cùng giúp bạn giữ dáng. 

Có thể gây cảm giác no

Vừa ăn ngon vừa có dáng đẹp, 6 thực phẩm này quả là 'sát thủ diệt mỡ' đỉnh cao, càng ăn càng giảm cân nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những gì chế phẩm sinh học cũng có thể làm là tạo cảm giác no trong chế độ ăn uống của bạn. Đây là một điều mà nhiều người không biết. Một số loại men vi sinh có Bifidobacterium trong chúng giải phóng một loại hormone thiết yếu, GLP-1, hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và đốt cháy lượng calo đó. Bifidobacterium được cho là giúp chúng ta tiêu hóa chất xơ và các loại carbs cứng khác mà cơ thể chúng ta không thể tự tiêu hóa được.

Trên thực tế, chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa tăng cân thêm sau khi bạn đã đạt đến ngưỡng giảm cân đó. Do đó, bao gồm men vi sinh trong chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát béo phì. Tuy nhiên, nghe có vẻ khó khăn nhưng việc tìm nguồn cung ứng chúng không khó lắm. Để có kết quả và giảm cân tối ưu, hãy thử thêm bốn loại thực phẩm sau:

Thực phẩm giàu chất xơ

Thực phẩm nhiều chất xơ là chất hỗ trợ giảm cân tuyệt vời. Thêm vào đó, chúng cũng rất giàu Bifidobacterium, có nghĩa là chúng giúp dễ tiêu hóa chất xơ, giảm cholesterol xấu, làm sạch niêm mạc dạ dày và kiểm soát quá trình tiêu hóa.

Vừa ăn ngon vừa có dáng đẹp, 6 thực phẩm này quả là 'sát thủ diệt mỡ' đỉnh cao, càng ăn càng giảm cân nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chúng hoạt động suốt ngày đêm trong việc tăng cường sản xuất vi khuẩn tốt để phát triển mạnh trong ruột, đảm bảo rằng bạn giữ cân nặng và chất béo khỏi tận gốc. Thực phẩm giàu chất xơ có thể là hạnh nhân, táo hoặc việt quất, có thể ăn hàng ngày.

Thực phẩm lên men

Chúng ta đều biết rằng thực phẩm lên men có nền văn hóa sinh học mạnh mẽ và đặc biệt, chúng chứa cả hai loại men vi sinh tốt, giúp giảm cân cũng như tăng cường sức khỏe đường ruột. Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy cân nhắc thêm sữa chua lên men vào chế độ ăn uống của mình.

Hạt

Các loại ngũ cốc là nguồn cung cấp vitamin và hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp dễ dàng đào thải các gốc xấu ra khỏi cơ thể. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch và lúa mạch chứa một lượng lớn vi khuẩn bifidobacteria, có thể giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh và điều chỉnh việc kiểm soát cân nặng.

Thực phẩm giàu Polyphenol

Chất chống oxy hóa, chống viêm và giàu men vi sinh, có rất nhiều lý do để thêm polyphenol vào chế độ ăn uống của bạn, cho dù giảm cân có phải là mục tiêu của bạn hay không. Các lựa chọn thực phẩm như trà xanh, ca cao, các loại hạt, đinh hương, đậu và đậu nành là những nguồn polyphenol hoàn toàn tự nhiên, một hợp chất thực vật.

Vừa ăn ngon vừa có dáng đẹp, 6 thực phẩm này quả là 'sát thủ diệt mỡ' đỉnh cao, càng ăn càng giảm cân nhanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng cung cấp các vi khuẩn tốt trong hệ thống tiêu hóa của bạn, nhưng chúng cũng đi trước một bước trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, điều này một lần nữa có thể tạo ra hoặc phá vỡ hành trình giảm cân của bạn.

Theo Times of India

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