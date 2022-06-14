Vinamilk và các công ty con liên tiếp công bố thêm thông tin về các dự án lớn

Dinh dưỡng 14/06/2022 11:37

Vừa qua, Vinamilk và công ty thành viên như Vilico, Mộc Châu Milk liên tục công bố nhiều thông tin mới liên quan đến các dự án lớn được quan tâm như dự án bò thịt, dự án Thiên đường sữa Mộc Châu và dự án nhà máy sữa Hưng Yên.

Dự án bò thịt tại Tam Đảo được chuyển cho công ty liên doanh với Nhật Bản thực hiện

Tại Đại hội Cổ đông của Vilico ngày 8/6 quyết định chuyển dự án Tam Đảo (vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng) cho công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) - liên doanh giữa Vilico với đối tác Nhật Bản là tập đoàn Sojitz. Theo đó, Vilico sẽ chuyển nhượng sau khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, để JVL tiếp tục quản lý, vận hành và phát triển.

JVL còn có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm một cơ sở chăn nuôi bò thịt để bổ trợ cho dự án Tam Đảo. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.185 tỷ đồng và đang trong quá trình khảo sát, tìm địa điểm phù hợp.

Đây là một thành phần trong dự án bò thịt – dự án có vốn đầu tư lớn nhất của Vilico tính đến thời điểm này, sau khi kí thành công MOU trị giá 500 triệu USD với Sojitz vào cuối tháng 11/2021. Dự án được triển khai tại huyện Tam Đảo và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 30.000 con, công suất giết mổ - chế biến - đóng gói 100 con/ngày với tổng vốn đầu tư 2.985 tỷ đồng.

Hiện tại, JVL đã tiến hành nuôi, bán thử nghiệm sản phẩm bò thịt tại Việt Nam và bước đầu xây dựng mạng lưới khách hàng. Trong đó, sản phẩm bò tuyết Yuki được nhập khẩu từ Nhật Bản đang có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như Aeon Mall, Aeon Citimart, Ministop… và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Tại ĐHCĐ, bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT Vilico cho biết dự kiến có 3 kênh phân phối lớn cho sản phẩm này là (1) Chuỗi khách sạn, nhà hàng (2) các chuỗi siêu thị lớn và (3) hợp tác với các hộ kinh doanh ở kênh truyền thống hướng đến phân khúc là người nội trợ của gia đình.

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Sản phẩm bò tuyết Yuki nhập khẩu từ Nhật hiện đang được bày bán tại các siêu thị lớn. Ảnh: Vilico

Cũng theo bà Mai Kiều Liên, lợi thế của Vilico là hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc như trâu, bò, lợn. Đối tác liên doanh là tập đoàn Sojitz sở hữu thế mạnh, kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm thịt, cũng như công nghệ, chất lượng Nhật Bản.

Vị CEO Vinamilk cũng chỉ ra điểm đặc biệt – lợi thế rõ nét nhất của dự án này là nguồn giống tự chủ, kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm cùng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, sẽ tạo nên lợi thế về giá thành. Chưa kể phương pháp nuôi công nghiệp sẽ cho năng suất cao hơn trong khi chi phí thấp hơn chăn nuôi tự do như hiện nay. “Lợi thế cạnh tranh của dự án bò thịt tương tự như mảng sữa hiện nay của Vinamilk”, bà Mai Kiều Liên cho biết.

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Hình ảnh phối cảnh của dự án bò thịt tại Tam Đảo. Ảnh: Vilico

Nhà máy sữa Hưng Yên: chuyển giao cho Vinamilk hoặc sản xuất các sản phẩm sữa cho Vinamilk

Cổ đông Vilico thông qua chủ trương thực hiện một trong hai phương án hoặc chuyển nhượng Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên do Vilico làm chủ đầu tư cho Vinamilk để Vinamilk vận hành hoặc Vilico sẽ sản xuất các sản phẩm sữa và liên quan đến sữa cho Vinamilk.

Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.083,4 tỷ đồng và chủ trương nêu trên sẽ được thực hiện sau khi Dự án hoàn thành và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Bà Mai Kiều Liên cho biết, dự kiến nhà máy này sẽ sản xuất sản phẩm sữa tươi hộp 110ml và 180ml. Đây là sự chuẩn bị cho tương lai để đáp ứng cho nhu cầu thị trường trong 2-3 năm tới, khi các nhà máy của Vinamilk tại miền Bắc hiện đang đạt trên 70% công suất.

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Phối cảnh nhà máy sữa Hưng Yên. Ảnh: Vilico

Vinamilk và các công ty con liên tiếp công bố thêm thông tin về các dự án lớn - Ảnh 5
Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2021

Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư từ tỉnh Hưng Yên từ cuối tháng 12/2021. Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.600 tỷ (gần 200 triệu USD) cho 2 giai đoạn với tổng công suất thiết kế ước đạt khoảng 400 triệu lít/năm, được định hướng sẽ trở thành một siêu nhà máy sữa hàng đầu tại Việt Nam và tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á.

Tổ hợp Thiên đường Bò sữa Mộc Châu 3.150 tỷ được khởi công

Cuối tháng 5, Dự án Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu đã chính thức ra mắt và khởi công. Dự án có vốn đầu tư lên đến 3.150 tỷ đồng, diện tích 176ha do Vinamilk và Mộc Châu Milk phát triển gồm 2 hạng mục chính là Trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu và Dự án Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao Mộc Châu.

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Dự án Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu chính thức khởi công vào ngày 28/5 vừa qua
Vinamilk và các công ty con liên tiếp công bố thêm thông tin về các dự án lớn - Ảnh 7
Phối cảnh Tổ hợp dự án Thiên đường sữa Mộc Châu, có vốn đầu tư dự kiến lên đến 3.500 tỷ đồng

Trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu với mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái có diện tích quy hoạch là 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỉ đồng. Trang trại có quy mô đàn bò 4.000 con bò sữa, dự kiến cung cấp 20 triệu lít sữa tươi/năm.

Còn Dự án Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao Mộc Châu, tổng mức đầu tư 2 giai đoạn là 2.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế ước đạt gần 500 tấn sữa/ngày giai đoạn 1 và có thể nâng lên 1.000 tấn sữa/ngày trong giai đoạn 2.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Vinamilk và các công ty thành viên liên tục triển khai nhiều dự án lớn, có tiềm năng tăng trưởng tích cực. Điều này cho thấy những bước chuyển mình trong hoạt động kinh doanh và phát triển chung của doanh nghiệp. Song song đó là sự cải thiện đáng kể về kết quả hoạt động kinh doanh, đến từ việc tái cấu trúc có hiệu quả.

Cụ thể, năm 2021, Vilico duy trì hoạt động kinh doanh tương đối hiệu quả với doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận đạt 2.928,3 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 323,4 tỷ đồng, tăng 5% chủ yếu nhờ sự tăng trưởng từ công ty con là Mộc Châu Milk. Kết quả kinh doanh này lần lượt vượt 4% và 5% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.

Đối với Mộc Châu Milk, doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% kế hoạch năm, tương đương EPS đạt 2.891 đồng.

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Từ khóa:   Vinamilk sữa tươi dinh dưỡng

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