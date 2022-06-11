Vinamilk tập trung đẩy mạnh xây dựng mô hình phát triển bền vững trong ngành sữa

Sau những tác động không nhỏ từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tiêu dùng thông minh, cũng như những sản phẩm được sản xuất thân thiện với môi trường. Đồng hành cùng người tiêu dùng, bên cạnh “bài toán lợi nhuận”, các doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây đã đưa phát triển bền vững trở thành mục tiêu trọng yếu trong định hướng phát triển của mình. Phát triển bền vững đối với doanh nghiệp có thể hiểu là chiến lược quản trị doanh nghiệp thích ứng được với mọi hoàn cảnh, dựa trên cơ sở bảo đảm hài hòa các lợi ích về kinh tế với lợi ích của người lao động và bảo vệ môi trường.

Là doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam và thuộc Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới (*) , Vinamilk đã chọn phát triển bền vững là 1 trong 4 mũi chọn trong chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm sắp tới với mục tiêu bảo vệ môi trường sống và đem lại những lợi ích cộng thêm cho người tiêu dùng lên hàng đầu. Theo đó, Vinamilk xác định đẩy mạnh việc thực hành E–S–G (Môi trường – Xã hội – Quản trị), hướng đến sự cân bằng giữa tăng trưởng sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội.

Với mục đích nâng cao nhận thức về thông điệp và hành động hướng tới Dairy Net Zero, Ngày sữa thế giới năm nay (01-06-2022) cũng tập trung vào tầm quan trọng của việc phát triển bền vững đối với ngành sữa toàn cầu, cụ thể là đẩy nhanh các hành động bảo vệ môi trường, khí hậu và giảm tác động của ngành sữa trên trái đất.

Đặc biệt, trong Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 14 sắp tới đây tại Pháp, Vinamilk sẽ chia sẻ về bước tiến phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam tại hội nghị sữa toàn cầu với chủ đề “Green Farm”, mô hình trang trại sinh thái được Vinamilk giới thiệu vào năm 2021.

Trang trại Sinh thái Vinamilk Green Farm - mô hình trang trại bò sữa phát triển bền vững

Mô hình trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm được Vinamilk triển khai tại 3 tỉnh thành Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Tây Ninh

Sự ra đời của hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm chính là một ví dụ tiêu biểu cho việc không ngừng đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững của Vinamilk. Hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm là khởi đầu của mô hình trang trại thân thiện với thiên nhiên, nằm trong chiến lược phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của Vinamilk. Đây cũng được xem là một bước tiến của Vinamilk trên hành trình xanh với những sản phẩm thân thiện môi trường.

Tại trang trại Vinamilk Green Farm, nguồn tài nguyên đất được quản lý, khai thác tối ưu sao cho giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên, thông qua các hoạt động như thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào canh tác đất, luân canh cây trồng, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn phân hữu cơ từ đàn bò thay thế cho hóa chất và phân vô cơ. Đặc biệt, trong những năm gần đây Vinamilk cũng đã ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến theo công nghệ Nhật Bản nhằm giúp đất tại trang trại luôn màu mỡ và giàu dinh dưỡng.

Trang trại Vinamilk Green Farm ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến giúp nguồn đất tại trang trại luôn màu mỡ và giàu dinh dưỡng.

Tiếp đó, nguồn nước được ví là “mạch nguồn của sự sống” tại trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm khi cung cấp nguồn nước, dưỡng chất cho hệ sinh thái trang trại và góp phần kiến tạo nên những hồ điều hòa sinh thái giúp không khí tại trang trại luôn mát mẻ, trong lành. Ý thức được rằng nguồn nước là “tài sản vô giá” nhưng không phải vô hạn, nguồn nước tại trang trại luôn được khai thác nghiêm ngặt, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững nhờ hệ thống xử lý nước hiện đại, cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa độc lập để bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, lượng nước sử dụng tại trang trại luôn được kiểm soát và theo dõi chỉ số hằng ngày để tiết kiệm, tránh gây lãng phí. Nguồn nước ngầm cũng được kiểm soát và đánh giá năng lực sử dụng hàng năm để lên kế hoạch khai thác và sử dụng hiệu quả, không gây cạn kiệt.

Mạch nước ngầm tại Trang trại Vinamilk Green Farm chính là yếu tố chính góp phần kiến tạo nên những hồ điều hòa sinh thái mang lại không khí mát mẻ, trong lành cho những cô bò

Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng tái tạo cũng được chú trọng một cách tối đa. Trang trại Vinamilk Green Farm sử dụng năng lượng điện mặt trời và hệ thống Biogas, xử lý chất thải chăn nuôi thành khí Metan, có thể đun nóng nước lên đến 90 độ dùng để vệ sinh thiết bị của trang trại. Những điều này giúp Trang trại Vinamilk Green Farm giảm tiêu thụ điện, giảm lượng khí thải cacbon gây hiệu ứng nhà kính và các tác động gây ô nhiễm đến môi trường.

Năng lượng điện mặt trời được sử dụng tại các trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm

Cùng với đó, Vinamilk còn đặc biệt quan tâm đến phúc lợi động vật khi tuyệt đối không sử dụng hooc-môn tăng trưởng trong suốt quá trình chăn nuôi, thức ăn tự nhiên, giàu dưỡng chất, được tuyển chọn và đạt chuẩn Global G.A.P.

Những cô bò sữa tại trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm là giống bò ưu việt, thuần chủng được nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand.

Vinamilk cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa, nhằm đảm bảo đàn bò có sức khỏe tốt, năng suất sữa cao và đạt chất lượng sữa tốt nhất như: Hệ thống quản lý khẩu phần ăn (đo lường và đảm bảo chất lượng thức ăn theo độ tuổi và giai đoạn phát triển của các cô bò); Hệ thống kiểm soát hoạt động và sức khỏe đàn bò (phân tích và báo cáo tình trạng sức khoẻ nhờ các chip điện tử gắn trên mỗi cô bò); Hệ thống chuồng nuôi và dàn vắt sữa hiện đại (với công nghệ làm mát tiên tiến, thu gom phân tự động, đệm nằm cho bò, chổi massage, robot đẩy thức ăn Lely Juno, tất cả tạo ra môi trường sống lý tưởng cho các cô bò),…

Đi đầu trong việc xây dựng mô hình trang trại bò sữa phát triển bền vững, Vinamilk đã và đang nhận được những thành quả từ chiến lược phát triển này, khi trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đã mang lại dòng sữa tươi Vinamilk Green Farm - một sản phẩm sản xuất thân thiện môi trường, xanh tốt cho sức khỏe và được người tiêu dùng ưa chuộng với hương vị thanh nhẹ, thuần khiết.

Ra mắt vào năm 2021, sữa tươi Vinamilk Green Farm được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ

Không dừng lại ở đó, đi cùng với định hướng phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh mà Vinamilk đã đề ra, Vinamilk đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm, với mong muốn đem lại những trải nghiệm ưu việt cho người tiêu dùng. Không chỉ mang đến dòng sữa chất lượng hàng đầu, sữa tươi Vinamilk Green Farm là lời hứa mang đến cho người tiêu dùng một trải nghiệm hương vị sữa ngon nhất và thuần khiết nhất.