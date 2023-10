Uống sữa có tốt không? Lợi ích của việc uống sữa mỗi ngày!

Sữa (và các sản phẩm từ sữa nói chung) bị đổ lỗi cho rất nhiều kết quả sức khỏe không mong muốn. Chắc chắn rằng bạn đã từng nghe nói rằng sữa gây ra mụn trứng cá, làm tăng tình trạng viêm nhiễm và thậm chí có thể là lý do khiến bạn không thể giảm cân,... nhưng sự thật là gì? Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể khi bạn uống sữa mỗi ngày? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm câu trả lời chi tiết và chính xác nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Lợi ích của việc uống sữa mỗi ngày

Cải thiện sức khỏe xương

Sữa chứa nhiều canxi và vitamin D - 2 dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe xương!

Sữa không chỉ là nguồn cung cấp protein chay tuyệt vời mà còn chứa nhiều canxi và vitamin D—hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe của xương. Trong đó, Canxi là một khoáng chất cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, và vitamin D giúp cơ thể chúng ta hấp thụ canxi từ thực phẩm chúng ta ăn. Chính vì sữa là nguồn tuyệt vời của cả hai chất dinh dưỡng này, bạn nên thêm sữa vào chế độ ăn uống mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe xương về lâu dài của mình nhé.

Hỗ trợ giảm cân

Carbohydrate, protein và chất béo trong sữa giúp hộ trợ quá trình giám cân!

Có rất nhiều quan niệm sai lầm về việc uống sữa có thể ảnh hưởng đến cân nặng như thế nào, nhưng nghiên cứu cho thấy việc uống sữa thường xuyên có thể sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh của bạn. Điều này phần lớn là do sự kết hợp thỏa mãn của carbohydrate, protein và chất béo có trong sữa. Cụ thể, protein và chất béo có thể giúp làm sữa mang đến cảm giác siêu no, từ đó có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Bên cạnh đó, carbs cung cấp cho bạn năng lượng và giúp cơ thể bạn hoạt động tốt nhất. Khi bạn cảm thấy hài lòng hơn với những thực phẩm mình ăn, bạn sẽ dễ dàng tôn trọng mức độ đói và no của mình hơn, đồng thời tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.

Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy rằng việc đưa sữa vào chế độ ăn hạn chế calo giúp giảm cân và giảm mỡ nhiều hơn, đồng thời giảm mất cơ nạc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sữa là thực phẩm giảm cân thần kỳ. Một đánh giá khác về các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ sữa hoặc các sản phẩm từ sữa khác không giúp giảm cân đáng kể, nhưng cũng không dẫn đến tăng cân. Bởi vậy, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân hoặc duy trì cân nặng hợp lý, uống một ly sữa mỗi ngày có thể hữu ích, nếu đó là thức uống yêu thích của bạn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Uống sữa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một phân tích của 22 nghiên cứu (có sự tham gia của gần 600.000 người) cho thấy tổng lượng sữa tiêu thụ có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Điều này có nghĩa là những người tiêu thụ sữa càng thường xuyên thì càng ít có khả năng mắc bệnh. Không chỉ vậy, các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng việc thay thế tiêu thụ đồ uống có đường bằng sữa cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Giảm nguy cơ bị suy giảm nhận thức

Sữa là nguồn cung chất dinh dưỡng quan trọng cho người lớn tuổi!

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng của sữa có thể là lý do tại sao nó có thể giúp bạn có tinh thần minh mẫn hơn khi có tuổi. Một đánh giá năm 2021 về các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng & Trao đổi chất cho thấy lượng sữa tiêu thụ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Nutrients cho thấy sữa tách kem, sữa lên men và sữa tách bơ có liên quan đến chức năng điều hành tốt hơn. Vì vậy, thêm một ít sữa vào yến mạch buổi sáng của bạn hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ của bạn đấy.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng một lý do khiến sữa có thể hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh là do dinh dưỡng mà nó cung cấp. Cụ thể, sữa là nguồn cung cấp canxi, protein và vitamin B12 dồi dào, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng cho người lớn tuổi.

Tóm lại, nếu bạn không dung nạp đường sữa hoặc dị ứng với sữa, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một ly sữa thông thường mỗi ngày. Từ việc cải thiện sức khỏe của xương đến giúp giảm thiểu tình trạng suy giảm nhận thức, uống sữa và kết hợp các sản phẩm từ sữa khác vào chế độ ăn uống của bạn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!