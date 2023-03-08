Yến mạch thường được nấu trong sữa hoặc nước và được thưởng thức với trái cây. Phiên bản mặn bao gồm một số loại rau thái nhỏ để tăng dinh dưỡng . Tuy nhiên, gần đây nhiều người đang sử dụng nước bột yến mạch vì những lợi ích mà nó mang lại. Người ta nói rằng ngoài việc giải độc cơ thể, nước bột yến mạch còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Ngoài chất xơ, yến mạch được biết là giàu vitamin A & B cùng với protein, canxi và một số khoáng chất khác. Từ việc giảm cân đến giảm các vấn đề về tiêu hóa, yến mạch được coi là rất có lợi và chủ yếu được tiêu thụ trong bữa sáng.

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại.

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Nó là một thức uống giải độc tuyệt vời. Khi bạn uống nước yến mạch khi bụng đói vào buổi sáng, nó sẽ giúp loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Các chất chống oxy hóa có trong nó bảo vệ cơ thể khỏi những thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Uống nước yến mạch sẽ giữ cho cơ thể ngậm nước.

Hỗ trợ giảm cân

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Nếu muốn giảm cân, bạn có thể bổ sung nước yến mạch vào chế độ ăn uống của mình vì nó giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng. Nước yến mạch giàu chất xơ giúp no lâu. Uống nước yến mạch khi bụng đói vào buổi sáng sẽ kiểm soát cảm giác thèm ăn, giúp giảm cân về lâu dài.

Giảm cholesterol

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Nước yến mạch có thể chứng minh lợi ích trong việc giữ cho trái tim khỏe mạnh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước yến mạch có thể giúp cải thiện lượng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể. Cùng với điều này, nó làm giảm cholesterol xấu (LDL). Tiêu thụ thường xuyên của nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng cường hệ tiêu hóa

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Yến mạch chứa chất xơ hòa tan, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nó làm dịu quá trình đi tiêu, loại bỏ vấn đề táo bón. Cùng với điều này, nó cũng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột. Tiêu thụ nó thường xuyên có thể có lợi trong các vấn đề về tiêu hóa.

Kiểm soát lượng đường trong máu

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Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nó giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân tiểu đường. Chất xơ được tìm thấy rất nhiều trong đó, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến của insulin. Uống nước yến mạch có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nếu bạn bị tiểu đường, bạn có thể thêm nước yến mạch vào chế độ ăn uống của mình theo lời khuyên của bác sĩ.

Cách làm nước yến mạch?

Ảnh minh họa: Internet

Để làm nước yến mạch, ngâm nửa bát yến mạch trong hai cốc nước qua đêm. Tiếp đó cho vào máy trộn cùng với nước vào buổi sáng và trộn đều. Sau đó, lấy ra ly và thêm mật ong và bột quế vào. Bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích bằng cách tiêu thụ nó khi bụng đói hàng ngày.

Theo Times of India