Trước khi chế biến nên ngâm 5 loại thực phẩm để phát huy hết chất dinh dưỡng vốn có, lại còn thơm ngon hơn

Trong ngũ cốc có chứa các thành phần như Carbohydrate phức hợp và chất xơ với số hàm lượng tốt cho sức khỏe . Ngoài ra, ngũ cốc còn chứa các vitamin B như niacin và B6; các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, kali và kẽm. Khi bạn ngâm ngũ cốc nguyên hạt trong nước ấm qua đêm, enzyme phytase trong chúng sẽ được kích hoạt, sau đó phân hủy axit phytic, axit liên kết với các khoáng chất như sắt, canxi và kẽm. Khi phytase phát huy tác dụng kỳ diệu của nó, các khoáng chất trong ngũ cốc nguyên hạt được giải phóng và giúp cơ thể bạn hấp thụ dễ dàng hơn.

Nho khô có nhiều chất sắt và chất chống oxy hóa nên có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên ít ai biết rằng việc ngâm nho khô qua đêm và ăn vào sáng hôm sau giúp làn da khỏe mạnh và sáng mịn.

Ngâm nho khô trong nước sẽ giúp chúng dễ tiêu hóa hơn mà không cần lo bị hao hụt chút dinh dưỡng nào. Ngâm nho cũng hỗ trợ giải phóng đường, làm cho chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh hơn. Với phụ nữ bị thiếu sắt, ăn nho khô có thể giúp khắc phục tình trạng thiếu máu.

Các loại hạt

Các loại hạt là một trong những thực phẩm cần ngâm trước khi nấu để tăng dinh dưỡng vượt trội. Một số loại hạt phổ biến như đậu phộng, hạnh nhân, óc chó, hạt phỉ,... có hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể.

Khi bạn ngâm các loại hạt, cơ thể sẽ hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, kẽm, protein,... có trong các loại hạt này. Bên cạnh đó, ngâm nước giúp rửa trôi axit phytic, chất tanin có trong hạt và cải thiện hương vị của hạt khi dùng.

Tùy theo độ cứng của hạt mà thời gian ngâm là nhiều hay ít. Đối với các hạt như hạnh nhân, hạt phỉ, hồ trăn,... thì bạn nên ngâm ít nhất 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, bạn nên ngâm hạt vào buổi tối trước khi đi ngủ và sử dụng vào sáng mai. Nếu muốn sử dụng buổi tối thì bạn nên bắt đầu ngâm vào buổi sáng.

Sản phẩm từ đậu nành

Việc ngâm các sản phẩm đậu nành trong nước trước khi nấu sẽ giúp làm giảm mức độ phytoestrogen và cải thiện tiêu hóa hiệu quả. Cho dù đó là hạt đậu nành hay miếng đậu phụ, bạn cũng phải ngâm chúng trong vài giờ trước khi nấu để có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe.

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Các loại đậu

Theo tiến sĩ Rohini Patil - Chuyên gia dinh dưỡng và Giám đốc điều hành của thương hiệu ăn kiêng Nutracy Lifestyle tại Ấn Độ, ngâm các loại đậu qua đêm trước khi nấu là một việc vô cùng cần thiết giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất có trong đậu tốt hơn. Bên cạnh đó, điều này còn giúp cơ thể bạn dễ tiêu hóa hơn vì cơ thể sẽ kích thích amylase - phân tử hỗ trợ quá trình phân hủy tinh bột phức tạp.

Ngoài ra, ngâm đậu qua đêm có thể làm mềm đậu nên sẽ giúp bạn nấu nhanh hơn và tiết kiệm thời gian.