Trân châu trắng hoa đậu biếc, topping ngon "mê ly" không khác gì ngoài tiệm dành cho các tín đồ trà sữa

- 150gram đường cát trắng

- 900ml nước

- 100ml dầu ăn

- 1 trái chanh

Cách chế biến:

- Dùng 100ml nước sôi để ngâm hoa đậu biếc khô khoảng 5 phút cho hoa ra màu rồi lược qua rây lấy nước hoa đậu biếc.

- Trộn đều 150gram đường với 3gram bột rau câu giòn và 10gram bột rau câu dẻo với nhau.

- Cho 800ml nước, đường, hỗn hợp rau câu vừa trộn vào nồi, khuấy đều cho đường và rau câu tan hết thì bật bếp nấu cho hỗn hợp rau câu sôi lên và cho tiếp nước hoa đậu biếc vào, vẫn tiếp tục nấu sôi, khuấy đều rồi tắt bếp.

- Chuẩn bị 1 tô nước lạnh kèm vài viên đá bi vào, thêm 100ml dầu ăn vào để nổi trên mặt nước.

- Lưu ý để nước rau câu nguội tý tầm 70-80 độ C thì hãy rót vào chai chịu nhiệt (nếu không có chai chịu nhiệt thì có thể sử dụng chai tương ớt cholimex rỗng đã rửa sạch rót nước rau câu vào và nhỏ từng giọt vào tô nước hỗn hợp đá và dầu, khi nhỏ từng giọt rau câu vào tô, giọt rau câu qua lớp dầu sẽ tạo thành hình viên tròn đều, sau đó sẽ chìm xuống đáy tô nước lạnh sẽ đông lại thành viên trân châu).

- Cuối cùng đem rửa sạch nhiều lần nước để loại bỏ dầu ăn bám trên trân châu và thêm vào ít đường cùng nước cốt chanh, đảo đều là hoàn thành.

- Làm xong thì cất tủ lạnh để ăn dần, có thể làm topping khi tự pha trà sữa.

Khi ăn thì giống như trân châu trắng ngoài tiệm, dai giòn nhưng có thêm màu hoa đậu biếc nên nhìn xinh xắn hơn.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Lê Thanh Hằng